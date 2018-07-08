Üç işçinin can verdiği kaza gözleri denetime çevirdi

Etimesgut’taki bir binada önceki gün yapılan asma kat çalışması sırasında çelik üzerine atılan betonun çökmesi sonucu 3 işçinin hayatını kaybetmesi bir işçinin de yaralı kurtulması gözleri bir kez daha inşaatlardaki iş güvenliği konusuna çevirdi. İş güvenliği ve mesleki yeterlilik konusunun önemini her platformda dile getirdiklerine dikkat çeken İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, “Belediyelerin ve bakanlığın denetim eksikliği var. Yerinde ve adil denetim olmalı” diye konuştu. Herkesin sorumlu davranması gerektiğine vurgu yapan Tellioğlu şöyle konuştu:

YÜZDE 50’Sİ HALEN BELGESİZ

“Ağır iş kollarındaki işçilerimiz için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından idaresi yürütülen uluslararası iş güvenliği ve mesleki eğitim standartlarının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Maalesef günümüz şartlarında resmi veya gayriresmi inşaat sektöründe çalışan ustaların veya İşçilerin halen yüzde 50’sinden fazlası mesleki yeterlilik belgesini almadı. Bu da ağır iş kollarında maalesef bu tür kazaları önemli derecede tetikliyor. Kıyafetinden çalışma şartlarına alması gereken tedbirlerine kadar tüm ayrıntıları biz işverene ve çalışana öneriyoruz. İş Güvenliği uzmanı da ayrıca kontrol ediyor. Usta eğitimi almazsa, işveren teklif etmezse, denetim olmazsa maalesef sıkıntı oluşuyor.

TEDBİRLER KAZALARI ÜÇTE BİRE İNDİRİR

Bu nokta iş güvenliğine en çok çalışanın önem vermesi lazım. Devlet herkese sorumluluğu paylaştırmış durumda. Herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi, iş güvenliği tedbirlerini alması ağır iş kollarında yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kazaları üçte bire indirir. Geçen bir kardeşimiz vinçten düştü hayatını kaybetti. Eğer kemerini bağlamış olsaydı belki de asılı kalacak yaralanmalı atlatacaktı. Bu konunun önemini her platformda dile getiriyoruz. MYK gayretli çalışıyor maalesef diğer kurumlar bu gayrette değil. Belediyelerin ve bakanlığın denetim eksikliği var. Yerinde ve adil denetim olmalı.

HERKESİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI LAZIM

Örneğin denetim için birine gidiyor güvenlikli iskele kurmuş iskelenin boyasına takılıyor ceza yazıyor, diğerinde iskele yok veya tahta bir iskele var onu görmüyor. Bunlar da doğru değil. Biz baskı olsun hemen ceza verilsin istemeyiz ikazı yapılsın makul bir süre verilsin ancak bu süre içinde eksiklikler giderilene kadar da çalışma olmasın. Maalesef kaybedilen hayat geri gelmiyor. Sektörümüz ağır iş koluna sahip. İklimin oluşturduğu riskler de var. Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor.”

4 İŞÇİDEN 3’Ü HAYATINI KAYBETTİ

Etimesgut Şehit Celal İşen Caddesi ile 1467 Sokak’ın kesişimindeki binanın giriş katında önceki gün yapılan asma kat çalışmasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucu çökme meydana gelmişti. Enkaz altında kalan 3 işçi hayatını kaybederken birisi yaralı olarak kurtulmuştu. Ekipler, olayın yaşandığı okul inşaatına giriş ve çıkış yapılmaması için inşaatı mühürledi.