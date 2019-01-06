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Ankara Haberleri: Üç başkente direkt uçuş

ANKARA HABERLERİ

Üç başkente direkt uçuş

Hürriyet Haber
06.01.2019 - 16:16Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) girişimleriyle başlayan Esenboğa'dan yurt dışına direkt uçuşlarda yeni bir aşama daha katedildi.

Hürriyet Haber

Başkent Ankara, Ocak ayında üç dünya başkentine direkt uçuşla bağlanıyor. Bugün İtalya'nın başkenti Roma'ya başlayacak olan uçuş, 60 yıl sonra iki başkent arasında gerçekleşecek ilk uçuş olma özelliğini taşıyor. Roma uçuşunun ardından Ankara, Avrupa ile yeni bağlantısını 9 Ocak'ta İngiltere'nin başkenti Londra uçuşu ile gerçekleştirecek. Türk Hava Yolları'nın Esenboğa'dan bir diğer direkt uçuşu da 18 Ocak'ta Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gerçekleşecek.
Ankara'nın uzun yıllardır sorunu olan aktarmasız uçuş konusunda göreve başladıklarından bu yana çalışmalar yürüttüklerini belirten ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Ankara son dönemde yapılan çok yönlü çalışmalarla sanayiden ticarete, turizmden sağlığa kadar her alanda gelişme kaydediyor. Dünya şehri Ankara hedefine adım adım yaklaşıyoruz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Üç başkente direkt uçuş hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ocak 2019 tarihinde saat 16 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Üç başkente direkt uçuş haberi güncellenecektir.

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