Üç başkente direkt uçuş

Başkent Ankara, Ocak ayında üç dünya başkentine direkt uçuşla bağlanıyor. Bugün İtalya'nın başkenti Roma'ya başlayacak olan uçuş, 60 yıl sonra iki başkent arasında gerçekleşecek ilk uçuş olma özelliğini taşıyor. Roma uçuşunun ardından Ankara, Avrupa ile yeni bağlantısını 9 Ocak'ta İngiltere'nin başkenti Londra uçuşu ile gerçekleştirecek. Türk Hava Yolları'nın Esenboğa'dan bir diğer direkt uçuşu da 18 Ocak'ta Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gerçekleşecek.

Ankara'nın uzun yıllardır sorunu olan aktarmasız uçuş konusunda göreve başladıklarından bu yana çalışmalar yürüttüklerini belirten ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Ankara son dönemde yapılan çok yönlü çalışmalarla sanayiden ticarete, turizmden sağlığa kadar her alanda gelişme kaydediyor. Dünya şehri Ankara hedefine adım adım yaklaşıyoruz” dedi.