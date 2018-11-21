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Ankara Haberleri: Tütünsüz üniversite

ANKARA HABERLERİ

Tütünsüz üniversite

AA
21.11.2018 - 09:54Son Güncelleme :

Hacettepe, Bilkent ve Başkent üniversitelerince ‘Tütünsüz Üniversite’ projesi kapsamında kampüslerde tütün ürünlerinin kullanım alanları sınırlandırıldı.

AA

Hacettepe, Bilkent ve Başkent üniversiteleri arasında tütün kullanımının önlenmesine dair iş birliğini kapsayan ‘Tütünsüz Üniversite İçin Adım Adım’ projesi, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye yerleşkesinde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıya Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen,
Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal katıldı.
BÜYÜK KISMI ÜNİVERSİTEDE BAŞLIYOR
Projenin kampüslerde sigara içilen alanları daraltmaya ve sigaranın cazibesini azaltmaya yönelik olduğunu söyleyen Özen, proje kapsamında bilgilendirici çalıştaylar düzenleneceğini ve yayınlar bastırılacağını kaydetti.
İnsanların büyük bir kısmının üniversite yıllarında sigaraya başladığının altını çizen Atalar da, “Bu yüzden üniversitemizin sigara içilmeyen alanlarını adım adım genişletecek ve 2020 Eylül’de tamamen kampüsü sigarasız hale getireceğiz” dedi. Kampüste tedbirler aldıklarını ve sigara bıraktırmaya dönük poliklinik hizmeti sunduklarını aktaran Haberal, tütün ve tütün mamullerinin olumsuz etkileri konusunda da öğrencileri bilgilendirdiklerinin altını çizdi. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tütünsüz üniversite hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Kasım 2018 tarihinde saat 09 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tütünsüz üniversite haberi güncellenecektir.

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