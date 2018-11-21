Hacettepe, Bilkent ve Başkent üniversiteleri arasında tütün kullanımının önlenmesine dair iş birliğini kapsayan ‘Tütünsüz Üniversite İçin Adım Adım’ projesi, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye yerleşkesinde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıya Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen,

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal katıldı.

BÜYÜK KISMI ÜNİVERSİTEDE BAŞLIYOR

Projenin kampüslerde sigara içilen alanları daraltmaya ve sigaranın cazibesini azaltmaya yönelik olduğunu söyleyen Özen, proje kapsamında bilgilendirici çalıştaylar düzenleneceğini ve yayınlar bastırılacağını kaydetti.

İnsanların büyük bir kısmının üniversite yıllarında sigaraya başladığının altını çizen Atalar da, “Bu yüzden üniversitemizin sigara içilmeyen alanlarını adım adım genişletecek ve 2020 Eylül’de tamamen kampüsü sigarasız hale getireceğiz” dedi. Kampüste tedbirler aldıklarını ve sigara bıraktırmaya dönük poliklinik hizmeti sunduklarını aktaran Haberal, tütün ve tütün mamullerinin olumsuz etkileri konusunda da öğrencileri bilgilendirdiklerinin altını çizdi.