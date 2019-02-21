Türkmen: Çankaya ile anne-çocuk gibiyiz

◊ Bize adaylık sürecinizden biraz bahseder misiniz? İlçeniz için aday olmaya nasıl karar verdiniz?

- Ben Çankaya’da doğdum, Çankaya’da büyüdüm, çocuğumu Çankaya’da büyüttüm ve Çankaya’da da yaşıyorum. Bu yüzden Çankaya, yaşadığım hayatın izlerinin duvarlarına sindiği bir ev gibidir benim için. Her caddesi, her sokağı başka şey söyler biz Çankaya’da yaşayanlar için. Kimi zaman tarihi, kimi zaman Cumhuriyet’i, kimi zaman ise okumaktan zevk aldığımız bir başyapıtın tiyatro sahnesindeki repliklerini fısıldar Çankaya. Tabii bu kadar yıl geçiyor ve yaşadığınız yer ile bir bağ kuruyorsunuz adeta bir çocuk ile annenin kurduğu gibi. Aldığı nefesten sağlığına, caddelerindeki kalabalıklardan mutluluğunu veya ruh halini ölçebiliyorsunuz. Ben de bu kurmuş olduğum yakınlıktan Çankaya’nın son yıllarda sessiz sedasız anlatmaya çalıştığı mutsuzluğunu ve sessizce ortaya koyduğu sancılarını hissetim. Çankaya’nın 124 mahallesi var. Bu mahallelerinden bazılarından sarılması gereken yaraların çığlıkları yükseliyor. Böyle bir tabloya kayıtsız kalamazdım ve bize bir yuva gibi kollarını açan bu kent için bir şeyler yapmalıydım. Ben de bu kararı verdim ve adaylığım gerçekleşti. Bu vesileyle Çankaya seçmeninin kadın aday talebine yanıt veren Sayın Cumhurbaşkanımız’a şükranlarımı sunuyorum.

MAHALLELER ARASINDA HİZMET EŞİTLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ

◊ Seçilmeniz halinde ilk icraatınız ne olacak?

- Çankaya, Ankara’nın en büyük ilçesi ve 124 mahallesi arasında birçok hizmet farklılıkları mevcut. Uzun yıllardır bu ilçenin çehresine yansımış farklı yaşam standartları ve farklı hizmet yetersizlikleri mevcut ve buna hepimiz tanık oluyoruz. Bence bu çarpıklığın giderilmesi, bir kere Çankaya için en önemli önceliktir. Dolayısıyla önceliğimiz, mahalleler arası yönetim anlayışı ve hizmet eşitliğini sağlamak olacak.

İNSANIMIZIN ORTAK DİLİ SAMİMİYET

◊ Seçim çalışmalarında vatandaşların size geri dönüşü nasıl?

- Bu süreçte ekibim ve ben Çankaya’yı karış karış gezmeye çalışıyoruz. Bizim insanımızın algıları gerçekten çok açık. Hakikaten renkleriyle farklılıkları ile büsbütün bir resimiz biz. İnsanımız samimi ve içten yaklaşımı çok iyi anlıyor ve ayırt edebiliyor. Durum bu olunca, olumsuz bir tepkiyle karşılaşmıyorsunuz. Gözlerine bakıp ellerini sıktığım vatandaşla kimi zaman ağlıyor, kimi zaman abla kardeş oluyoruz. Zaten önemli olan da bu değil mi? Ben seçim sürecinde gördüğüm tepkileri şöyle özetleyebilirim. Bizim insanımızın çok iyi bildiği ortak bir dili var, o da samimiyet. Bu dili konuşursanız gerçekten kucak dolusu güzel tepkilerden oluşan bir çiçek demetine sahip olabilirsiniz.

GENÇLER ETRAFIMIZI SARIYOR

Öte yandan gençlerden çok güzel tepkiler alıyorum. Sanırım insanın ruhundaki o hiç ölmeyen gençliği saklamayı pek beceremiyorum karşılarında. Nerede bir kafeye veya restorana gitsek bir anda etrafımı saran birkaç kişi olabiliyor genç kuşaktan. Bu benim için bu çok daha özel ve çok daha güzel bir deneyim.

STRESTEN UZAK BİR KENT

◊ Bir cümle ile Çankaya yolculuğunuzda ifade etmek istediğiniz başka bir şey var mı?

- 50 yıl sonrasından bugünü gören Çankaya’nın ihtiyaçlarını bilen, Çankaya’yı çözümleyen, kadın, sanatçı, radyocu, bürokrasinin çeşitli kademelerinde görevler yapmış, bildiklerimi öğrendiklerimi yapıp ettiklerimi ve tüm birikimimi Çankaya’nın hizmetine adamaya hazır biriyim. “Yönetim Anlayışı ve Hizmet Eşitliği”, “İnsana Dokunmak, İnsana Yatırım ve İstihdam”, “Kültür- Sanat Çankayalı Olmak”, “Kentleşme Anlayışımız Sağlıklı Çevre”, “İnsan Odaklı Ulaşım Çözümleri” başlıkları ile Çankaya’yı mutlu, huzurlu, Kültür Sanat, Turizm’in başkenti, sağlıklı-yaşanabilir ve stresten uzak bir kent yapmak için planladık tüm projelerimizi.

5 ADIMDA ÇANKAYA

Çankaya ile ilgili projelerimizi şubat ayının sonunda bir lansman ile kamuoyuna duyuracağız. Ancak röportajlarda da bunların ipuçlarını şimdiden veriyorum. “5 Adımda Çankaya” diyerek 5 başlık altında sınıflandırdım projelerimi.

1-Cumhuriyet’in ilkelerine bağlı, insan merkezli, haklara ve özgürlüklere saygılı, kamu yararını koruyan ve kadınları siyasette farkını ortaya koyan bir yönetim anlayışı projemizin ilk adımı.

2- Müze turizmi, mahalle ölçeğinde festivaller, sanat okulları, yerel ve ulusal ölçekli festivaller, macera turizmi ve daha sayacağım birçok parlak fikir ile Çankaya’nın turizmine ve kültürüne dokunan projeler ise bizim kültür sanat projelerimiz.

İNSAN ODAKLI ULAŞIM

3- Kadının iş yaşamında yerini arttıran ve koruyan, kooperatif seviyesinde ticari olarak örgütlenmelerini sağlayan, gerekli sertifikasyon ile ilgili meslek dallarında donanımlarını sağlayan ve Çankayalıya yakışan bir vizyon ile kadının önemini arttıran bu başlıklar bir diğer adımımız olacak.

4- İnsan odaklı ulaşım anlayışımızla gündelik yaşamda trafiğin gerekli görülmesi halinde bireyin hareket özgürlüğünün engellemeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi ve hareket özgürlüğünü teşvik edici bir takım çözümler.

5-Can dostlarımız sokak hayvanları ile ilgili projeler, doğayı koruyan yeşili benimseyen bir anlayış temelli çevre anlayışımız ile gelen projeler.