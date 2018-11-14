Dünyanın en büyük arkeolojik hazinesinin Başkent’te bulunduğuna dikkat çeken yazar, Ankara’nın Orta Anadolu ziyareti için eşsiz bir üs olduğunu kaleme aldı. Türkiye’yi tanıtan gezi yazılarıyla bilinen ünlü İngiliz seyahat yazarı Terry Richardson, The Telegraph gazetesindeki köşesinde Ankara’yı mercek altına aldı. “İstanbul’u unutun, Türkiye’nin gözden kaçan başkenti Ankara’yı neden ziyaret etmelisiniz” başlıklı yazıda Richardson; Anıtkabir, Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Roma Hamamı, Augustus Tapınağı, camiler ve Gençlik Parkı’nın yanı sıra kentteki yeme-içme kültürünü anlatıyor. Parmak Kapısı’ndan girdiği Ankara Kalesi’nde Arnavut kaldırımlı yoldan yürüyerek burçlara ulaştığını belirten Richardson, burada Ankara havası çalan müzisyenleri dinleyip Kale’nin üzerinden Başkent’i seyrettiğini aktarıyor. Ankara’nın, M.Ö. 1200’lerde yaşayan Hititler, 333’te kentten geçen Büyük İskender ve kentin kurucusu Atatürk’ün beklentilerinin ötesinde bir patlama yaşadığını belirten Richardson, yazısında özetle şu ifadelere yer veriyor:

DÜNYANIN EN BÜYÜK ARKEOLOJİ HAZİNESİ

“Birinci Dünya Savaşı’nın ardından emperyalist güçlere karşı mücadele veren Atatürk, gelişmekte olan Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olarak İstanbul yerine Ankara’yı seçti. O zaman 25 bin nufüsa sahip olan Ankara bugün 5.5 milyonlik bir metropole dönüştü. Her ziyaretçi için ilgi odağı olan Ankara Kalesi’nde Osmanlı döneminden kalma konaklarda hizmet veren restoranlar bulunuyor. Burada kebap, meze ve sütlü tatlıları deneyebilirsiniz. Kaleden kısa bir yürüyüşle, dünya standartlarındaki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne ulaşılabiliyor. Restore edilmiş bir Osmanlı kervansarayına kurulan müzede dünyanın en büyük arkeolojik hazinesi bulunuyor. M.Ö. 7500 civarında kurulan ‘dünyanın ilk yerleşim yeri’ Çatalhöyük’ten çıkarılan tanrıça heykelleri de burada yer alıyor.

ANITKABİR’DE SAYGI YÜRÜYÜŞÜ

Türklerin, modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk’e olan saygısını deneyimlemek isteyen yabancı ziyaretçilerin, Anıtkabir’e gidip 280 metre uzunluğundaki Aslanlı Yol’da yürümesi gerekiyor. Şehir merkezinde gezilebilecek alanlar arasında Roma Hamamı, Augustus Tapınağı ve çok sayıda cami bulunuyor. Hızla büyüyen Ankara’da yeşil alanlar daralıyor ancak Gençlik Parkı hâlâ insanlara yürüyüş yapabilme fırsatı sunuyor. İspanya’nın başkenti Madrid gibi denize uzak olan Ankara, deniz ürünleri sunan restoranlarının sayısı ve kalitesi ile şaşırtıyor. Bunun sebebi ise şehrin Karadeniz’e yakınlığı... Kentte mükemmel kebap restoranları da var. Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret ettikten sonra Orta Anadolu’yu gezmeye karar verenler için Ankara, eşsiz bir üs haline geliyor. Polatlı’daki Frig Kralı Midas’ın tümülüsüne günübirlik gidip gelmek mümkün. Hitit başkenti Hattuşaş ve Kapadokya’ya da Ankara’dan ulaşabilirsiniz. Mevlana’nın şehri Konya’daki Çatalhöyük’e hızlı trenle ulaşabilirsiniz.”

LONDRA’YA DİREKT UÇUŞ OCAK AYINDA BAŞLIYOR

Yazısında Ankara’nın ziyaretçi sayısı bakımından İstanbul’un gölgesinde kaldığını belirten Richardson, eylül ayında İstanbul 1.2 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaparken Ankara’yı 56 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtiyor. Richardson, Türk Hava Yolları’nın ocak ayında Esenboğa Havalimanı ile Londra Gatwick Havalimanı arasında hafta iki kez karşılıklı olarak başlatacağı direkt uçuşları da hatırlattı.