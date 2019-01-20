Türkiye rekorunu Keçiören’de kıracağız

Ziyaretlerde vatandaşlar gelen talep ve şikâyetlerini dinleyen Özhaseki ve beraberindeki heyet, buradan Mecidiye Pazaryerine geçerek esnafla bir araya geldi. Daha sonra Keçiören’deki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılan Özhaseki, “Biz burada Keçiören’den birinci parti olarak çıkmaktan bahsetmiyoruz. Zaten birinci parti olacağız burada. Ancak tüm Ankara olduğu gibi Türkiye’nin rekorunu inşallah Keçiören’de kıracağız, şampiyon olacağız” dedi.

MOGAN TARLA OLACAKTI

Önceki akşam da Gölbaşı AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemlerde Ankara ile ilgili özel çalışmalar gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Mogan Gölü’nde dip çamuru temizleme çalışmalarından bahsetti. Özhaseki, “Mogan Gölü’nde dip çamuru yükseliyor. Bir müddet sonra, 3 sene sonra, adeta burası göl havasından çıkacak ve resmen bir bataklığa dönüşecek, sivrisinekler üreyecekti. Birkaç sene daha eğer müdahale edilmezse ki 10 sene sonrayı kastediyorum, dümdüz bir tarla ve üzerinde otlar büyümeye başlayacak. Ankara bir değerini kaybedecek. İstanbul için boğaz ne kadar kıymetliyse Gölbaşı da Ankaramız için o kadar kıymetlidir” diye konuştu.