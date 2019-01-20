Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Türkiye rekorunu Keçiören’de kıracağız

Ankara Haberleri: Türkiye rekorunu Keçiören’de kıracağız

ANKARA HABERLERİ

Türkiye rekorunu Keçiören’de kıracağız

Doğahan GİRİTLİOĞLU
20.01.2019 - 10:42Son Güncelleme :

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile beraber dün Keçiören AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Ziyaretlerde vatandaşlar gelen talep ve şikâyetlerini dinleyen Özhaseki ve beraberindeki heyet, buradan Mecidiye Pazaryerine geçerek esnafla bir araya geldi. Daha sonra Keçiören’deki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılan Özhaseki, “Biz burada Keçiören’den birinci parti olarak çıkmaktan bahsetmiyoruz. Zaten birinci parti olacağız burada. Ancak tüm Ankara olduğu gibi Türkiye’nin rekorunu inşallah Keçiören’de kıracağız, şampiyon olacağız” dedi.

MOGAN TARLA OLACAKTI

Önceki akşam da Gölbaşı AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemlerde Ankara ile ilgili özel çalışmalar gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Mogan Gölü’nde dip çamuru temizleme çalışmalarından bahsetti. Özhaseki, “Mogan Gölü’nde dip çamuru yükseliyor. Bir müddet sonra, 3 sene sonra, adeta burası göl havasından çıkacak ve resmen bir bataklığa dönüşecek, sivrisinekler üreyecekti. Birkaç sene daha eğer müdahale edilmezse ki 10 sene sonrayı kastediyorum, dümdüz bir tarla ve üzerinde otlar büyümeye başlayacak. Ankara bir değerini kaybedecek. İstanbul için boğaz ne kadar kıymetliyse Gölbaşı da Ankaramız için o kadar kıymetlidir” diye konuştu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Türkiye rekorunu Keçiören’de kıracağız hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Ocak 2019 tarihinde saat 10 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Türkiye rekorunu Keçiören’de kıracağız haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Barajlarda doluluk oranı arttı

Barajlarda doluluk oranı arttı

Soğukta üşüdü vitrinde uyudu

Soğukta üşüdü vitrinde uyudu

Başarılı öğrencileri Ankara’da tutamıyoruz

Başarılı öğrencileri Ankara’da tutamıyoruz

Amerika ve Çin’e direkt uçuş

Amerika ve Çin’e direkt uçuş

OSTİM’e iki tesis

OSTİM’e iki tesis

Okurların gözünden Ankara sokakları

Okurların gözünden Ankara sokakları

Aile boyu hırsızlar

Aile boyu hırsızlar

110 yaşındaki asırlık gazi

110 yaşındaki asırlık gazi

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.