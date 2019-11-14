Türk Dünyası ile ekonomik iş birliği

Keçiören Belediyesi, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı, Hacettepe Üniversitesi ve OSTİM OSB işbirliğinde hayata geçirilecek proje, Türk iş insanlarına yeni iş ve istihdam sunmayı amaçlıyor. Projenin kurul toplantısında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Rusya Federasyonu’na bağlı Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Ülkemizdeki bilgiyi, tecrübeyi Türk dünyasına da aktarmak lazım. Destek olalım, önlerini açalım. Atatürk ‘vatan sevgisi vatana hizmetle olur’ diyor, ülkesini seven herkesin ülkesi için enerjisini, bilgisini ortaya koyması lazım” dedi.

13-16 NİSAN’DA ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Eğitim Koordinatörü Alemdar Yalçın ise projenin detaylarını şu sözlerle anlattı: “13-16 Nisan 2020’de çalışmalar başlıyor. Bu çerçevede birinci gün yurt dışından 30 iş adamı düşünüyoruz. Özellikle Tükiye’nin ihtiyacı olan sanayi alanlarında gelişmiş, sanayi sektöründeki iş adamlarını istiyoruz. Ankara’dan da bunların karşısında 150 iş adamını karşı karşıya getireceğiz. İlk gün açılış yapacağız, 2’inci gün ar-ge alanında birebir çalışma yapılacak. 3’üncü gün ise OSTİM’de sanayicilerle buluşma gerçekleştireceğiz. 4’üncü gün toplantı yaparak değerlendirme yapacağız.”

PROJEYİ DESTEKLİYORUZ

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Haluk Özen, Hacettepe Üniversitesi Teknokent olarak daha hızlı yol almak için bu projeyi desteklediklerini ifade ederek, Keçiören Belediyesi’nin de bu projede olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

EL ELE VERECEĞİZ

Ostim Başkanı Orhan Aydın da projeyi sonuna kadar desteklediklerini belirterek, “Yanımızda Keçiören Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi ile bu işin her tarafında olacağız. Ekonomik ve ticari anlamda güçlenmemiz için el ele vereceğiz” diye konuştu.