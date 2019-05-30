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Ankara Haberleri: Turistik ekspres seferleri başladı

ANKARA HABERLERİ

Turistik ekspres seferleri başladı

AA
30.05.2019 - 17:27Son Güncelleme :

Turistik Doğu Ekspresi, önceki gün ilk seferine çıktı. Ankara-Kars arasında hizmet veren mevcut Doğu Ekspresi'ne artan yolcu talebinin karşılanması amacıyla raya inen Turistik Doğu Ekspresi’nin biletleri, bir odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 lira, iki kişi seyahat edilmesi durumunda ise kişi başı 250 lira olarak belirlendi.

AA

Ankara’dan pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars’tan da çarşamba, cuma ve pazar günleri işletilecek tren, Ankara’dan saat 19.55’te, Kars’tan saat 23.55’te hareket edecek. Tren, yolcuların tarihi ve turistik yerleri ziyaret edebilmeleri için Ankara’dan Kars yönüne gidişte Erzincan, İliç ve Erzurum’da, Kars’tan Ankara yönüne gelişte ise Sivas’ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında bir süre bekleyecek. Ankara-Kars arasındaki parkurunu 32 saatte tamamlayacak Turistik Doğu Ekspresi, toplam 9 vagondan (2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı) oluşuyor. Tamamı yataklı vagondan oluşan tren, 120 yolcuya kadar hizmet verebiliyor. 

 

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Turistik ekspres seferleri başladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Mayıs 2019 tarihinde saat 17 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Turistik ekspres seferleri başladı haberi güncellenecektir.

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