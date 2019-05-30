Turistik ekspres seferleri başladı

Ankara’dan pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars’tan da çarşamba, cuma ve pazar günleri işletilecek tren, Ankara’dan saat 19.55’te, Kars’tan saat 23.55’te hareket edecek. Tren, yolcuların tarihi ve turistik yerleri ziyaret edebilmeleri için Ankara’dan Kars yönüne gidişte Erzincan, İliç ve Erzurum’da, Kars’tan Ankara yönüne gelişte ise Sivas’ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında bir süre bekleyecek. Ankara-Kars arasındaki parkurunu 32 saatte tamamlayacak Turistik Doğu Ekspresi, toplam 9 vagondan (2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı) oluşuyor. Tamamı yataklı vagondan oluşan tren, 120 yolcuya kadar hizmet verebiliyor.
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