Turist sayısını artırmak için çalışıyoruz

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türk Hava Yolları ve ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu’nca Ankara’nın tanıtımı amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Türkiye’yi ziyaret eden, İtalya Turizm Acenteleri Federasyonu temsilcilerini kabul etti. Heyette İtalya Turizm Acenteleri Federasyonu Başkanı Ivana Jelinic, Başkan Yardımcısı Giovanni Rubeca, Sicilya Bölge Müdürü Giusepe Ciminnisi ve İtalyan gazeteciler yer aldı. Baran, “ATO olarak Ankara’nın artan turizm potansiyeliyle birlikte yabancı turist sayısının da artırılması için çalışıyoruz” diye konuştu.

2.5 SAATLİK UÇUŞLAR YAKIN KILIYOR

İtalyan heyete, Ankara’nın tarihi ve turistik potansiyeliyle, genel durumu hakkında bilgi veren Baran, Ankara’nın özellikle sağlık turizminde önemli mesafe katettiğinin altını çizdi. Ankara’nın 12 bin yıllık geçmişe sahip olduğuna vurgu yapan Baran, “Osmanlı, Selçuklu, Roma ve Bizans medeniyetleri burada yer alıyor. Çevre ilçelerdeki termal zenginlikler ve şehir merkezindeki hastanelerin kalitesiyle Ankara sağlık turizminde de önemli bir hazine. Bu sene İtalya’dan Türkiye’ye 1 milyon turist bekleniyor. Bizler de ATO olarak İtalyan dostlarımızı Ankara’ya davet ediyoruz. 2-2.5 saat uçuş mesafesinde olan şehrimize doğrudan uçuşların olması Ankara’yı turistler için yakın kılıyor” açıklamasını yaptı.

ANKARA TEMİZ VE DÜZENLİ

İtalya Turizm Acenteleri Federasyonu Başkanı Ivana Jelinic, yaz sezonunda daha geniş bir delegasyonla Ankara’ya tekrar geleceklerini belirterek, “Bu bizim için de THY ile işbirliği arasında önemli bir birliktelik. Roma ve Ankara arasındaki uçuşun daha da ileriye gitmesi açısından önemli bir imkân. Bu yolculuğun tamamıyla Ankara’dan başlaması misyonunu edinmek istedik ve bu misyonla buraya geldik. Ankara her zaman için bir bürokrasi kenti bir başkent olarak değerlendirildi. Bütün İtalyan meslektaşlarımız bu bölgeyi keşfetmeye başladılar. Bu durum onların dikkatini çekti ve aynı zamanda uçuşlarla meraklarını uyandırdı. Bu tip uçuşlarla aynı zamanda ticaretin gelişmesini sağlayabiliriz. İlk izlenimim şehrin çok temiz ve düzenli olması. Roma gibi değil çok temiz ve düzenli” ifadelerini kullandı.