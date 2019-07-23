Turist gaspçıları Ankara’da yakalandı

Araç plakalarını tespit eden ekipler, şüpheliler S.S. (30), İran uyruklu M.M. (31), A.I. (34) ve A.J’nin (46) Ankara’da yaşadığını belirledi. Polis, Ankara’da düzenlenen operasyonda, polis kılığına girerek yabancı uyruklu turistleri gasp ettikleri iddiasıyla 4 kişiyi göz altına aldı. Gaspçılardan 3’ü tutuklandı. Ekipler, şüphelilerin daha önce de İstanbul’da Kuveyt, Afganistan, Irak ve Özbekistan uyruklu kişileri benzer yöntemlerle gasbettiğini ve Ankara’da da 5 ayrı olaya karıştığını tespit etti. Vatandaşları gasbeden şüphelilerin, Ankara’da lüks bir hayat yaşadığı öğrenildi.