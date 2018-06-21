Tuna: Seçimler için değil nesiller için çalışıyoruz

24 Haziran’daki çifte seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Tuna şöyle konuştu: “15 Temmuz’da dış mihrakların içerdeki piyonlarıyla oynadığı oyunları halkımız gördü ve bizzat yaşadı. 24 Haziran’da bu yüzden 15 Temmuz’un rövanşını almak istiyorlar ama artık bu millete kimse ‘dur’ diyemez, bu millet oynanan oyunların farkında ve bozar. Hele siyasetin nabzını yakından takip eden Başkentliler bu oyunlara fırsat vermez, istikrardan yana tavrını ortaya koyar. Ben buna gönülden inanıyorum. Tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi 24 Haziran’da vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu göstererek, gereğini yapacaktır. BU MİLLET

Halkımız tarihi bir başarıya imza attığında da bunu tüm dünya anlayacak. Başkentimiz için şunu net olarak söyleyebilirim. Halkımız hem Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye güveniyor hem de 24 Haziran seçimlerine siyasi bir mesele olarak değil, memleketin geleceği meselesi olarak bakıyor. Seçimler için değil, nesiller için çalışıyoruz. En başından beri istikrarı sürdürmek için çalışıyoruz. Halkımız da istikrarın ve huzurunun peşinde. Diğer partiler gibi milletin kapısını seçimden seçime çalanlardan hiç olmadık, olmayacağız da. Bu millet yapılan hizmetleri asla unutmaz. Vatandaşımızı kandıracaklarını sananlar yanılıyor, sandıkta gereken yanıtı aldıklarında görecek hepsi.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesi’nde Ankara projelerinin dikkat çektiğini ifade eden Mustafa Tuna, “Başkentimiz her şeyin en iyisine layık” dedi. Ankaray’ın Mamak ve ODTÜ’ye kadar uzatılması konusunda çalışmaları hızlandırdıklarının altını çizen Tuna, Başkent için en büyük projelerden biri olan Esenboğa Havalimanı’na metro hattı yapılması konusunda da devletin zirvesinin talimat verdiğini söyledi. Siteler-Kuyubaşı, Etlik Şehir Hastanesi ile Forum Ankara arasına da metro inşaatının yapılmasına yönelik proje çalışmalarına başladıklarını açıklayan Başkan Tuna, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı AKM alanına yapılacak Millet Bahçesi’nin de dünyanın sayılı örnek projeleri arasında yerini alacağını vurguladı. Aynı alan içinde yapılacak yeni stadyumun hem projesiyle hem de mimarisiyle herkesi şaşırtacağını ifade eden Başkan Tuna, yaz aylarında Kepekli, Akköprü ve Samsun Yolu Türk Telekom önündeki kavşakların trafik akışını rahatlatacak şekilde yeniden yapılacağını ve yıl sonuna kadar bitirileceğini kaydetti.

Başkan Tuna ayrıca Kahramankazan’da yapılacak Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin dışında Akyurt’a yapılacak Uluslararası Fuar Alanı ve Başkent’in ve Başkentlilerin eğlence noktası olmaya aday Ankapark’ın da en kısa sürede hizmete sokulacağını kaydetti.