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Ankara Haberleri: Tulumtaş Mağarası’na turizm adımı

ANKARA HABERLERİ

Tulumtaş Mağarası’na turizm adımı

Mehmet DEMİR/DHA
19.12.2019 - 16:40 |Son Güncelleme :

Gölbaşı’nda 1992 yılında çevre yolunun yapımı sırasında bulunan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Tulumtaş Mağarası, turizme kazandırılacak.

Mehmet DEMİR/DHA

Ankara valiliği, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi Tulumtaş Mağarası’nı turizme kazandırmak amacıyla yapılacak olan rekreasyon çalışmaları için ‘İş Birliği Protokolü’ imzaladı. Ankara Valiliği’nde düzenlenen işbirliği protokolüne Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Mustafa Irmak, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek birlikte imza attı. Mağaranın turizme kazandırılması yönündeki çalışmaları için Ankara Valiliği ve Gölbaşı Kaymakamlığı’na da teşekkür eden Başkan Şimşek, “Ankara Valiliği, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Belediyemiz ortak çalışması ile Tulumtaş Mağarası’nı turizme kazandırmak amacıyla yapılacak olan rekreasyon çalışmaları için İş Birliği Protokolü’ne imza attık. Gölbaşımıza hayırlı olsun” dedi. 

Tulumtaş Mağarası’na turizm adımı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tulumtaş Mağarası’na turizm adımı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Aralık 2019 tarihinde saat 16 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tulumtaş Mağarası’na turizm adımı haberi güncellenecektir.

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