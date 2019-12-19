Tulumtaş Mağarası’na turizm adımı

Ankara valiliği, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Gölbaşı Belediyesi Tulumtaş Mağarası’nı turizme kazandırmak amacıyla yapılacak olan rekreasyon çalışmaları için ‘İş Birliği Protokolü’ imzaladı. Ankara Valiliği’nde düzenlenen işbirliği protokolüne Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Mustafa Irmak, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek birlikte imza attı. Mağaranın turizme kazandırılması yönündeki çalışmaları için Ankara Valiliği ve Gölbaşı Kaymakamlığı’na da teşekkür eden Başkan Şimşek, “Ankara Valiliği, Gölbaşı Kaymakamlığı ve Belediyemiz ortak çalışması ile Tulumtaş Mağarası’nı turizme kazandırmak amacıyla yapılacak olan rekreasyon çalışmaları için İş Birliği Protokolü’ne imza attık. Gölbaşımıza hayırlı olsun” dedi.







