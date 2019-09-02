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Ankara Haberleri: Traktör fabrikasında yangın çıktı

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Traktör fabrikasında yangın çıktı

Caner ÜNVER/DHA
02.09.2019 - 16:08Son Güncelleme :

Yenimahalle Gazi Mahallesi Güvercinlik Yolu Caddesi üzerinde traktör imalatı yapan fabrikanın hurdalık kısmında gece yarısı yangın çıktı.

Caner ÜNVER/DHA

Kısa sürede büyüyen yangına olay yerine gelen Ankapark, İvedik ve Batıkent İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi. İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucu fabrikanın diğer alanlarına sıçramadan kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin de hazır beklediği olayda, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Traktör fabrikasında yangın çıktı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Eylül 2019 tarihinde saat 16 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Traktör fabrikasında yangın çıktı haberi güncellenecektir.

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