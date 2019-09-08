Trafo hırsızı akıma kapıldı

Olay, önceki gece Altınpark Mahallesi Fatin Sokak’ta bulunan elektrik trafosunda meydana geldi. Trafodaki bakır tellerin olduğu kabloları çalmaya çalışan Murat O., bir anda yüksek voltaj gerilim akımına kapılarak yerde hareketsiz kaldı. Trafoda meydana gelen küçük çaplı patlamanın ardından mahallede elektrikler kesildi.

EKİP ÖLDÜĞÜNÜ SANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine kontrole gelen elektrik arıza ekibi, Murat O.’yu trafonun içerisinde hareketsiz yatarken buldu. Arıza ekibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Öldüğünden şüphelenilen Murat O.’nun sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından ağır yaralı olduğu belirlendi. Bulunduğu yerden çıkarılan şüpheli, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Trafoda inceleme yapan polis ekipleri, bir poşet içerisinde tornavida, makas ve çeşitli hırsızlık için kullanılabilen kesici, delici aletler buldu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.