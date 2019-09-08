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Ankara Haberleri: Trafo hırsızı akıma kapıldı

ANKARA HABERLERİ

Trafo hırsızı akıma kapıldı

AA-İHA
08.09.2019 - 16:49Son Güncelleme :

Altındağ’da kablo hırsızlığı için trafoya giren Murat O. elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Elektriklerin kesilmesi üzerine mahallelilinin arıza ihbarına gelen tamir ekibi, şüpheliyi trafonun içinde hareketsiz yatarken buldu.

AA-İHA

Olay, önceki gece Altınpark Mahallesi Fatin Sokak’ta bulunan elektrik trafosunda meydana geldi. Trafodaki bakır tellerin olduğu kabloları çalmaya çalışan Murat O., bir anda yüksek voltaj gerilim akımına kapılarak yerde hareketsiz kaldı. Trafoda meydana gelen küçük çaplı patlamanın ardından mahallede elektrikler kesildi.

Trafo hırsızı akıma kapıldı

EKİP ÖLDÜĞÜNÜ SANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine kontrole gelen elektrik arıza ekibi, Murat O.’yu trafonun içerisinde hareketsiz yatarken buldu. Arıza ekibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Öldüğünden şüphelenilen Murat O.’nun sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından ağır yaralı olduğu belirlendi. Bulunduğu yerden çıkarılan şüpheli, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Trafoda inceleme yapan polis ekipleri, bir poşet içerisinde tornavida, makas ve çeşitli hırsızlık için kullanılabilen kesici, delici aletler buldu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Trafo hırsızı akıma kapıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Eylül 2019 tarihinde saat 16 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Trafo hırsızı akıma kapıldı haberi güncellenecektir.

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