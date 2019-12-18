Trafikte sis duvarı

Başkent’te önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis, gece yarısı etkisini daha artırdı. Hava sıcaklığının da eksi dereceye düştüğü kent, dün güne de sisli havayla uyandı. Yoğun sis nedeniyle İstanbul, Eskişehir, Konya ve Samsun yolu güzergâhları ile yüksek bölgelerde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Gün boyu dağılmayan sis özellikle trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Meteoroloji verilerine göre birkaç gün daha devam edeceği görülen sisli hava için yetkililer de sürücülerin ve yayaların can güvenliği için uyarılarda bulundu. Hürriyet Ankara’ya konuşan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın:

SÜRAT YAPMAMALI, İHTİYATLI SÜRMELİ

“Sisli hava, önünde bir duvar var gibi görünür. Şoförlerin korkunç rüyasıdır sis. Görüş mesafesi 8-10 metreye kadar düşüyor. Çünkü önünüzü görmeden hareket ediyorsunuz. Yani sis trafiği öyle bir zor duruma sokar ki yerde buz, kar varmış gibi ihtiyatlı hareket etmek lazım. Buzlu yolda olduğu gibi fren ve direksiyon hakimiyetinin çok zayıfladığı bir süreçtir. Önümüzü göremediğimiz için sürat yapmamak lazım. Sis, zemine çöktüğü için buzlanmalar olabiliyor. Fren ve direksiyon hakimiyeti olmaz. Bunlara dikkat etmeli.

GEÇİT KULLANMALI, PARLAK GİYİNMELİ

Yayaların da hem kendilerine hem de trafik akışına zarar vermeyecek şekilde hareket etmeleri lazım. Yayaların araçları, sürücülerin de yayaları göremeyeceği anlar olur. O yüzden yola inmeden, kaldırımdan yürünmeli. Kendi can emniyetleri için karşıdan karşıya geçerken yaya çizgisinin, trafik ışığının ve geçidin olduğu yerleri kullanmaya dikkat etmeliler. Kendilerini emniyete almaları için trafik, jandarma ve zabıta ekiplerinin uyguladığı gibi trafikte farkındalığın artırılması lazım. Yayalara olarak kendi can emniyetimiz için fosforlu ve parlak olan görünebilecek kıyafetler giyelim.”

BUGÜN DE PUSLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilene göre Ankara’da, bugün de sis etkili olacak. Hava sıcaklığının 2 ile 9 derece arasında olacağı kentte, sis nedeniyle ‘puslu’ hava görülecek.