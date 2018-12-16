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Ankara Haberleri: Trafikte drift yaptı cezadan kaçamadı

ANKARA HABERLERİ

Trafikte drift yaptı cezadan kaçamadı

Mustafa TURAPOĞLU/DHA
16.12.2018 - 16:22Son Güncelleme :

Ankara'da trafiği durdurarak otomobili ile drift yapan T.M.D., görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis tarafından yakalandı.

Mustafa TURAPOĞLU/DHA

T.M.D.'ye 5 bin 10 TL ceza kesilirken, ehliyetine de 2 ay el konuldu. Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı üzerinde ilerleyen T.M.D. iddiaya göre trafiği durdurarak 06 TMD 01 plakalı otomobiliyle drift yaptı. Diğer sürücülerin kornaya basarak tepki gösterdiği T.M.D. daha sonra bölgeden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler MOBESE kameraları ile aracı takibe aldı. Yaklaşık 2 saat süren takip sonrası T.M.D. yönetimindeki otomobil Konya yolu üzerinde durduruldu. T.M.D'ye, otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü için 5 bin 10 TL ceza kesildi. Ehliyetine de 2 ay süreyle el konulan T.M.D., psikoteknik muayeneye sevk edildi. Otomobil ise çekiciye yüklenerek otoparka götürülürken, 2 ay trafikten men edildiği öğrenildi.

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Yasal Bilgilendirme

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