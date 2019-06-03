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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Trafik lambasına çarptı takla attı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Haziran 2019 tarihinde saat 16 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Trafik lambasına çarptı takla attı haberi güncellenecektir.