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Ankara Haberleri: Trafik lambasına çarptı takla attı

ANKARA HABERLERİ

Trafik lambasına çarptı takla attı

Fatih POYRAZ/DHA
03.06.2019 - 16:06Son Güncelleme :

Yenimahalle Ragıp Tüzün Caddesi’nden Ulus yönüne giden Ö.Y.D.’nin kullandığı 06 FG 5903 plakalı otomobil, öncki gün sabah saatlerinde İvedik Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak, refüjdeki trafik lambası direğine çarptı.

Fatih POYRAZ/DHA

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak sürüklenirken trafik lambası direği de yola devrildi. Yaralanan sürücü Ö.Y.D, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 1 saat araç trafiğine kapanan İvedik Caddesi, otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Trafik lambasına çarptı takla attı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Haziran 2019 tarihinde saat 16 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Trafik lambasına çarptı takla attı haberi güncellenecektir.

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