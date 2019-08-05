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Ankara Haberleri: Trafik lambalarında kırmızı alarm

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Trafik lambalarında kırmızı alarm

Hürriyet Haber
05.08.2019 - 09:23Son Güncelleme :

Mehmet Gürer, ellerinde mendillerle trafik lambalarında avuç açan çocuklar için yetkililere sesleniyor.

Hürriyet Haber

“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi... Bu çocuklar için kalıcı bir şeyler yapmanın zamanı hâlâ gelmedi mi?”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Trafik lambalarında kırmızı alarm hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ağustos 2019 tarihinde saat 09 23’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Trafik lambalarında kırmızı alarm haberi güncellenecektir.

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