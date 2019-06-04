Trafik de bayram etti

Başkentlilerin sabah ve akşam mesai saatlerinde yoğun trafik nedeniyle zor anlar yaşadığı ana arterlerde trafik, Ramazan Bayramı’nın ilk günü çok sakindi. Hürriyet Ankara dün, Eskişehir, İstanbul, Konya ve Samsun yollarını turladı. Uzun araç kuyuklarını görmeye alışık olduğumuz yollarda, az sayıda araç vardı. Trafiğin boş olması, tatili Ankara’da geçirenlere yaradı. Vatandaşlar sakinlikten yararlanıp, aile ziyaretlerini gerçekleştirdi. Diğer yandan yolların boş olmasını fırsat bilip, süratle seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere karşı da Emniyet, güvenlik önlemi aldı. Hız limitine uymayanlar, Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı gezici radar ekiplerince tespit edildi.
İstanbul Yolu
Eskişehir Yolu
Konya Yolu
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