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Ankara Haberleri: Trafik de bayram etti

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Trafik de bayram etti

Sedat CENİKLİ
04.06.2019 - 14:17Son Güncelleme :

Bayram tatilini fırsat bilen Ankaralılar şehir dışına çıkınca, yollar boş kaldı.

Sedat CENİKLİ

Başkentlilerin sabah ve akşam mesai saatlerinde yoğun trafik nedeniyle zor anlar yaşadığı ana arterlerde trafik, Ramazan Bayramı’nın ilk günü çok sakindi. Hürriyet Ankara dün, Eskişehir, İstanbul, Konya ve Samsun yollarını turladı. Uzun araç kuyuklarını görmeye alışık olduğumuz yollarda, az sayıda araç vardı. Trafiğin boş olması, tatili Ankara’da geçirenlere yaradı. Vatandaşlar sakinlikten yararlanıp, aile ziyaretlerini gerçekleştirdi. Diğer yandan yolların boş olmasını fırsat bilip, süratle seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere karşı da Emniyet, güvenlik önlemi aldı. Hız limitine uymayanlar, Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı gezici radar ekiplerince tespit edildi. 

Trafik de bayram etti

İstanbul Yolu

Trafik de bayram etti

Eskişehir Yolu

Trafik de bayram etti

Konya Yolu

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Trafik de bayram etti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Haziran 2019 tarihinde saat 14 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Trafik de bayram etti haberi güncellenecektir.

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