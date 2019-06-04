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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Trafik de bayram etti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Haziran 2019 tarihinde saat 14 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Trafik de bayram etti haberi güncellenecektir.