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Ankara Haberleri: Toplu taşımada yetersiz bakiye dönemi bitiyor

ANKARA HABERLERİ

Toplu taşımada yetersiz bakiye dönemi bitiyor

Murat YILMAZ
19.12.2018 - 16:39Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te metro, Ankaray, EGO otobüsleri, ve özel toplu taşıma araçlarında kredi kartlarıyla seyahat uygulamasına geçti.

Murat YILMAZ

Vatandaşlar artık temassız özelliğe sahip kredi kartı ve bankamatik kartlarını Ankarakart validatörlerine okutarak tek biniş ücreti olan 3 TL karşılığında seyahat edebilecek. Yeni sistemin tanıtımı dün Büyükşehir Belediyesi’nde yapıldı. EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, E-Kent Genel Müdürü Ceyhun Kazancı işbirliği protokolünü Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın da katıldığı törende imzaladı. Uygulamanın denemesine başladıklarını 1 Ocak’ta tamamen sisteme geçileceğini belirten Başkan Mustafa Tuna şunları söyledi:

ANKARAKART ARAMAYLA UĞRAŞMAYACAKLAR

“Ankaramıza gelen misafirlerimiz ve turistlerimiz Ankarakart’ı temin edecek yeri arama ve bulmayla uğraşmayacak. Cebindeki kredi kartı veya bankamatik kartıyla tek binişlik ücret olan 3 lirayla bu ulaşım hizmetini almış olacak. Büyük bir rahatlık getirmiş oluyoruz.” Başkan Tuna, mavi özel halk otobüslerinin (ÖHO) Ankarakart sistemine geçişiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü en kısa sürede geçileceğini belirtti.

‘YETERSİZ BAKİYE SORUNUNU ÇÖZÜN’

Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan “Türkiye’de vatandaşlarımıza toplu taşımada neyi değiştirmek istersiniz diye sorduk. Yüzde 70’i ‘yetersiz bakiye sorununu çözün’ dedi. Biz de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği ile temassız kart kabulü uygulamasını Ankara’da başlatıyoruz. Bugün akıllı şehir dediğimiz bu uygulama Londra, Madrid, Chicago, St. Petersburg gibi çok az kentte yapılabilmiş durumda” diye konuştu. EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ve E-Kent Genel Müdürü Ceyhun Kazancı Büyükşehir hizmet binası önündeki EGO otobüsüne binerek validatöre temassız kredi kartını okuttu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Toplu taşımada yetersiz bakiye dönemi bitiyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Aralık 2018 tarihinde saat 16 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Toplu taşımada yetersiz bakiye dönemi bitiyor haberi güncellenecektir.

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