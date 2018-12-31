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Ankara Haberleri: Toplu taşımada kredi kartıyla binişe kampanya

ANKARA HABERLERİ

Toplu taşımada kredi kartıyla binişe kampanya

Murat YILMAZ
31.12.2018 - 13:29Son Güncelleme :

Başkent’te toplu taşımada 24 Aralık’ta deneme uygulaması yapılan temassız kredi kartıyla seyahat, bugün itibarıyla tüm validatörlerde uygulanmaya başlandı.

Murat YILMAZ

Ankaralılar, her pazartesi ilk yolculuklarını temassız kredi kartlarıyla yaptıklarında, biniş ücretleri de iade edilecek. Toplu taşıma araçlarında kredi kartlarıyla seyahat uygulamasının denemesine 24 Aralık’ta başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro, Ankaray, EGO otobüsleri ve özel toplu taşıma araçlarındaki (ÖTA) tüm validatörleri bugün itibarıyla sisteme uyumlu hale getirdi. Uygulama, toplu taşıma araçlarının yanı sıra Ankarakart sisteminin geçerli olduğu Başkentray’da da kullanılabiliyor. Vatandaşların temassız özelliğe sahip kredi kartı ve bankamatik kartlarını Ankarakart validatörlerine okutarak seyahat etmelerini sağlayan sistem için Mastercard da pazartesi kampanyaları ile yüzde 10 indirim yaptı.

PAZARTESİ İLK YOLCULUK ÜCRETSİZ

Bu kapsamda 28 Ocak’a kadar Ankaralılar her pazartesi ilk yolculuklarını temassız kredi kartlarıyla yaptıklarında biniş ücretleri iade edilecek. İndirim kampanyası ile de temassız Mastercard binişleri önce 3 TL olarak ücretlendirilecek, daha sonra en geç bir hafta içerisinde EGO otobüsleri ve metrolar için 25 kuruş, özel toplu taşıma araçları için de 15 kuruş ücret kart ekstrelerine iade olarak yansıtılacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Toplu taşımada kredi kartıyla binişe kampanya hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Aralık 2018 tarihinde saat 13 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Toplu taşımada kredi kartıyla binişe kampanya haberi güncellenecektir.

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