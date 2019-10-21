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Ankara Haberleri: Toplu taşıma yok trafik çilesi var

ANKARA HABERLERİ

Toplu taşıma yok trafik çilesi var

Murat YILMAZ
21.10.2019 - 16:40 |Son Güncelleme :

Malazgirt ve Anadolu bulvarlarında sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun, toplu taşıma hattı olmamasından kaynaklı olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Bu yolların raylı sistem, otobüs hatları veya dolmuş takviyeleriyle acilen rahatlatılması lazım. Maalesef Ankara’da yıllardır otomobil odaklı bir anlayış var. Bu mantığın bir an evvel değişmesi gerekiyor” dedi.

Murat YILMAZ

Başkent’te sabah ve akşam saatlerinde trafik çilesinin yaşandığı Malazgirt ve Anadolu Bulvarı’nda toplu taşıma bulunmamasını eleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Bu yollarda insanlar toplu taşıma vasıtalarına yönlendirilmeden kendi araçlarıyla yolculuk yapmaya mahkum edildiği sürece bu çile bitmeyecek” dedi. Ara yol olarak açılan bulvarların artık ana güzergâh haline geldiğine dikkat çeken Ilıkan şunları söyledi:

Toplu taşıma yok trafik çilesi var

ANA GÜZERGÂHA DÖNÜŞTÜ

“Malazgirt Bulvarı, Anadolu Bulvarı gibi yollar, şehir trafiğinin yoğunluğunu kaldırmayan arterleri rahatlatmak, Konya Yolu, Eskişehir Yolu ve İstanbul Yolu üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla yapılmışlardı. Bugün geldiğimiz noktada bu ara yollar şehrin en çok kullanılan ana güzergâhlarına dönüşmüş durumda. Maalesef şehrin trafik yoğunluğuna nefes aldırmak maksadıyla açılmış bu yollar Ankaralı için mecburi bir çileye dönüşmüş durumda.

DOĞRUDAN ULAŞIMIN TEK YOLU

Çünkü günde on binlerce aracın, yüz binlerce insanın kullandığı bulvarlarda herkes mecburen kendi aracıyla yolculuk yapıyor. Bu yollarda yeterli ve konforlu bir şekilde toplu taşıma başlatmadan, insanlar toplu taşıma vasıtalarına yönlendirilmeden kendi araçlarıyla yolculuk yapmaya mahkum edildiği sürece bu çile bitmeyecek. Bu bulvarlar şehrin farklı noktaları arasındaki doğrudan ulaşımın tek yolu.”

OTOMOBİL ODAKLI ANLAYIŞ VAR

Konuyla ilgili örnek de veren Ilıkan şöyle devam etti: “Batıkent’te oturan birisi toplu taşıma kullanarak direkt Bilkent’e ya da Balgat’a gitmek istese önce Kızılay’a gidip tekrar aktarma yapacağı için bunu tercih etmeyecek, mecburen kendi aracını kullanacak. Ancak burada toplu taşıma alternatifi olsa insanlar belki de araç yerine bu alternatifi kullanabilecek. O nedenle Ankaralılar için çileye dönüşen bu yolların raylı sistem, otobüs hatları veya dolmuş takviyeleriyle acilen rahatlatılması lazım. Maalesef Ankara’da yıllardır otomobil odaklı bir anlayış var. Bu mantığın bir an evvel değişmesi gerekiyor.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Toplu taşıma yok trafik çilesi var hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ekim 2019 tarihinde saat 16 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Toplu taşıma yok trafik çilesi var haberi güncellenecektir.

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