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Ankara Haberleri: Toplayıcılardan kan bağışı

ANKARA HABERLERİ

Toplayıcılardan kan bağışı

Sedat CENİKLİ
30.11.2019 - 16:20 |Son Güncelleme :

İş sağlığı ve güvenliğinden uzak şekilde sokaklarda çalışan atık toplayıcılar, ihtiyacı olanların sağlığına kavuşabilmesi için dün Türk Kızılay’ın kampanyasına destek vererek, litrelerce kan bağışladı.

Sedat CENİKLİ

Geçimlerini sokaklarda zor şartlar altında atık toplayarak sağlayan atık toplayıcılar, Türk Kızılay’ın ‘kan bağışı’ kampanyasına destek olmak için dün İskitler’de kan bağışında bulundu. Sanayi içindeki depolarda çalışan yaklaşık 200 atık toplayıcı, Türk Kızılay’ın mobil kan bağış aracı önünde sıraya girerek, ihtiyaç sahipleri için gönüllü olarak kan bağışladı. Öğle saatlerinde başlayan ve hava kararıncaya kadar devam eden etkinlikle ilgili konuşan Sokak Atık Toplayıcılar Derneği Başkanı Recep Karaman, “Doğa, insan ve insanlık sorumluluğumuz gereği Türk Kızılay’a kanımızı bağışlıyoruz” dedi. Amaçlarının, kendileri hakkındaki yanlış izlenimleri yıkmak olduğunu da belirten Karaman, şunları söyledi:

YANLIŞ İNSANLAR DEĞİLİZ

“Temel amacımız hem sorunlarımız konusunda farkındalık yaratmak hem de kan bağışına olan duyarlılığa bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek. Sokaktan kağıt toplayanlar olarak yanlış insanlar olmadığımızı insanlara göstermek istiyoruz. Yanlış yapmak, günümüzde en kolayı. Biz ise kışın ayazda, yazın güneşte günlük 20-30 kilometre yol kat ederek emeğimizle çalışıyoruz. Yanlışın olduğu yerde bizim işimiz olmaz.

EKONOMİYE KATKI SAĞLIYORUZ

Hiçbir sosyal güvencemiz yok. Her türlü iş sağlığı ve güvenliğinden mahrum çalışıyoruz. Her an birimize araba çarpabilir, herhangi birimize ağır hastalık teşhisi konabilir. Bu zor şartlara rağmen topladıklarımızla ailelerimizin geçimini sağlıyoruz. Toplayıp, dönüşüm sistemine soktuklarımızla ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Sadece topladığımız atık kağıtlarla bile milyonlarca ağacın kesilmesini önlüyoruz. Kısacası ülkemizin ekonomisine milyarlarca TL katma değer sağlıyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Toplayıcılardan kan bağışı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Kasım 2019 tarihinde saat 16 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Toplayıcılardan kan bağışı haberi güncellenecektir.

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