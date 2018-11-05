Topaca personelle vedalaştı

Topaca, Valilik binasında düzenlenen veda töreninde yaptığı konuşmada, görev süresi boyunca Valilik personeli ve paydaş tüm kurumlardan destek gördüğünü, bu sayede başarılı bir dönem geçirdiklerini söyledi.

Ercan Topaca özetle şunları söyledi: "Başkent’e hizmet etmek çok onurlu bir görevdi. Cumhuriyetimizin kurulduğu binlerce yıllık şehre hizmet etmiş olmak, benim için ayrı bir gurur kaynağı ve hayatım boyunca anlatacağım bir dönem olacaktır. Bizler devletimizin birer neferiyiz, makamın, mevkinin önemi yok. Önemli olan devletimizin ihtiyaç duyduğu anda göreve hazır olmaktır.



ASAYİŞ VE GÜVENLİĞE ÖNEM VERDİK



Özellikle asayiş ve güvenlik alanına önem verdik. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kentimizde sıkıntılı dönemlerimiz oldu fakat bizzat süreçlerin takipçisi olarak Emniyet güçlerimiz ile birlikte titiz çalışmalar yürüttük. Eğitim alanında Ankara'da altın bir dönem olmuştur. 11 bin 500 derslik inşaatını başlattık ve yaklaşık 3 bin tanesini de hizmete açtık. Diğerlerinin inşası da devam ediyor, inşallah onlar da kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Bu süreçlerde birlikte çalıştığımız Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve tüm belediye başkanlarımıza da Ankaralı hemşehrilerim ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum."