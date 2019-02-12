Namıdiğer Hacı Murat. Trafiğe çıkalı tam 48 yıl oldu ve onu hâlâ, tutkunları sayesinde ilk günkü haliyle yollarda görüyoruz. Murat 124 tutkunlarından biri de Ankaralı Ali Demir. Gözü gibi baktığı göl grisi arabası için, “Bu benim için bir tutku” diyor.
Tarih, 12 Şubat 1971. Türkiye’de yabancı lisansla üretilen ilk araba ‘Murat 124’ piyasaya sürüldü. Namıdiğer ‘Hacı Murat’, ilk kez o günlerde trafiğe çıktı ancak bugün hâlâ, ilk günkü görünümüyle yollarda. Yıllara meydan okurcasına aramızda dolaşan klasikleri koruyanlar da, onlara gözleri gibi bakan nostalji tutkunları. ‘Hacı Murat’ tutkunlarından biri de 60 yaşındaki Ankaralı Ali Demir. 40 bine yakın üyesi bulunan Murat 124 Sevdası Kulübü’nün kurucusu da olan Demir, sahibi olduğu 1975 model Murat 124 ile 1978 model Murat 131’e gözü gibi bakıyor. Garajında koruduğu göl grisi rengindeki arabalarının her gün bakımını yapıyor, çalıştırıyor. Yıl içinde de farklı illerde düzenlenen etkinliklere katılarak onları sergileyen Demir, ‘Hacı Murat’ tutkusunu şöyle anlatıyor:
İNSANLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
“İlk arabam, 1974 model yeşil renkte Murat 124’tü. Bu araç ise beş yıldır bende. Her şeyi orijinal. Rengi de fabrika çıkış rengi, sadece yeniledik. Murat 131 de bir yıldır bende. Bakımlarını Başkent Sanayi Sitesi’nde yapıyorum. Onları koruyabilmek için, garajı geniş olduğundan şu an oturduğum evi aldım. Bu benim için bir tutku. Seversen, tutkunu oluyorsun. Yeni model arabalarım da var ama ben Hacı Murat ve Serçe’yi kullanırken çok zevk alıyorum. Çünkü trafikte bunlarla seyir halinde olmak insanların ilgisini çekiyor. İnsanlar kornalarıyla ya da selektör yaparak selam veriyorlar. Trafikte görebileceğiniz iyi durumda bin civarında Murat var.”
ARABA TOPLAYACAKLARA TAVSİYE
Murat tutkusunu oğlu ve torununa da aşılayan Demir, “Satar mısın?” sorusuna ise hiç düşünmeden cevap veriyor: “Yok, yok. Maddi anlamda çok zor bir durumda olmayan kimse bu arabadan vazgeçmez. Satmam.”
İlk kez bir klasik araba toplayacak olanlara da tavsiyede bulunan Demir, “Bu işi ilk kez yapacakları ve tam olarak bilmedikleri için orta halli bir arabayla başlamalarını öneririm. Çok ucuz bir araba alıp, ‘Ben yaparım’ kafasında olurlarsa orijinalliğinden uzaklaşabilirler” diyor.
AMERİKAN ARABALARINI TÜRKİYE TARİHİNDEN SİLDİ
Hacı Murat için, “Türkiye’de Amerikan arabasını tarihten silen arabadır” diyen Demir, sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Bunların motor ve aktarma organları yurt dışından ama geri kalan her şeyi bizim ülkemizde üretilmiş. Yani yüzde 90’ı Türk. Bugün 2019 modelleri üretilse en az yüz bin tane satar. Daha önceleri Türkiye’de herkes Amerikan arabası kullanıyordu. Bir de Alman arabaları vardı ama kimsenin gücü yetmiyordu almaya. Hacı Murat çıkınca, hem ekonomik hem de sağlam olduğu için Amerikancıların hepsi yerli otomobile döndü.”
Ali Demir’in, 2014’te önce Facebook’ta daha sonra da Instagram’da oluşturduğu ‘murat124sevdasi’ sayfalarının takipçisi binlerce Murat tutkunu, milli günlerde ve düzenledikleri etkinliklerde bir araya gelip, kamp kuruyor.
TOFAŞK
Namıdiğer Hacı Murat. Trafiğe çıkalı tam 48 yıl oldu ve onu hâlâ, tutkunları sayesinde ilk günkü haliyle yollarda görüyoruz. Murat 124 tutkunlarından biri de Ankaralı Ali Demir. Gözü gibi baktığı göl grisi arabası için, “Bu benim için bir tutku” diyor.
Tarih, 12 Şubat 1971. Türkiye’de yabancı lisansla üretilen ilk araba ‘Murat 124’ piyasaya sürüldü. Namıdiğer ‘Hacı Murat’, ilk kez o günlerde trafiğe çıktı ancak bugün hâlâ, ilk günkü görünümüyle yollarda. Yıllara meydan okurcasına aramızda dolaşan klasikleri koruyanlar da, onlara gözleri gibi bakan nostalji tutkunları. ‘Hacı Murat’ tutkunlarından biri de 60 yaşındaki Ankaralı Ali Demir. 40 bine yakın üyesi bulunan Murat 124 Sevdası Kulübü’nün kurucusu da olan Demir, sahibi olduğu 1975 model Murat 124 ile 1978 model Murat 131’e gözü gibi bakıyor. Garajında koruduğu göl grisi rengindeki arabalarının her gün bakımını yapıyor, çalıştırıyor. Yıl içinde de farklı illerde düzenlenen etkinliklere katılarak onları sergileyen Demir, ‘Hacı Murat’ tutkusunu şöyle anlatıyor:
İNSANLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
“İlk arabam, 1974 model yeşil renkte Murat 124’tü. Bu araç ise beş yıldır bende. Her şeyi orijinal. Rengi de fabrika çıkış rengi, sadece yeniledik. Murat 131 de bir yıldır bende. Bakımlarını Başkent Sanayi Sitesi’nde yapıyorum. Onları koruyabilmek için, garajı geniş olduğundan şu an oturduğum evi aldım. Bu benim için bir tutku. Seversen, tutkunu oluyorsun. Yeni model arabalarım da var ama ben Hacı Murat ve Serçe’yi kullanırken çok zevk alıyorum. Çünkü trafikte bunlarla seyir halinde olmak insanların ilgisini çekiyor. İnsanlar kornalarıyla ya da selektör yaparak selam veriyorlar. Trafikte görebileceğiniz iyi durumda bin civarında Murat var.”
ARABA TOPLAYACAKLARA TAVSİYE
Murat tutkusunu oğlu ve torununa da aşılayan Demir, “Satar mısın?” sorusuna ise hiç düşünmeden cevap veriyor: “Yok, yok. Maddi anlamda çok zor bir durumda olmayan kimse bu arabadan vazgeçmez. Satmam.”
İlk kez bir klasik araba toplayacak olanlara da tavsiyede bulunan Demir, “Bu işi ilk kez yapacakları ve tam olarak bilmedikleri için orta halli bir arabayla başlamalarını öneririm. Çok ucuz bir araba alıp, ‘Ben yaparım’ kafasında olurlarsa orijinalliğinden uzaklaşabilirler” diyor.
AMERİKAN ARABALARINI TÜRKİYE TARİHİNDEN SİLDİ
Hacı Murat için, “Türkiye’de Amerikan arabasını tarihten silen arabadır” diyen Demir, sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Bunların motor ve aktarma organları yurt dışından ama geri kalan her şeyi bizim ülkemizde üretilmiş. Yani yüzde 90’ı Türk. Bugün 2019 modelleri üretilse en az yüz bin tane satar. Daha önceleri Türkiye’de herkes Amerikan arabası kullanıyordu. Bir de Alman arabaları vardı ama kimsenin gücü yetmiyordu almaya. Hacı Murat çıkınca, hem ekonomik hem de sağlam olduğu için Amerikancıların hepsi yerli otomobile döndü.”
Ali Demir’in, 2014’te önce Facebook’ta daha sonra da Instagram’da oluşturduğu ‘murat124sevdasi’ sayfalarının takipçisi binlerce Murat tutkunu, milli günlerde ve düzenledikleri etkinliklerde bir araya gelip, kamp kuruyor.