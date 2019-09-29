Todes’le görsel şölen

Dünyanın en hızlı tempolu dans gösterilerinden birini sunan ve oluşturdukları figürlerle ünlenen Todes Dans Topluluğu, Başkent’te sahne alacak. Koreografilerinde dans figürlerinin yanı sıra sihirbazlık gösterileri ve tiyatral öğelere de yer veren Rus topluluk, 16 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.30’da ATO Congresium'da dans tutkunlarının karşısında olacak. Gösterilerindeki hızlı tempoyla dikkati çeken ve izleyenlere “Dansın Formula’sı” dedirten topluluk, 500 dansçıdan oluşuyor. Bu yıl 80 ülkede turne yapan Rus topluluk, Ankara’ya 70 kişilik ana grubuyla gelecek. Etkinliğin biletleri biletix’ten temin edilebilecek.

Kendilerine özgü figürlerle adlarından söz ettiren Todes; Micheal Jackson, Ricky Martin ve Mariah Carey gibi ünlü sanatçıların arkasında yaptıkları danslarla tanınıyor.