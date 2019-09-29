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Ankara Haberleri: Todes’le görsel şölen

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Todes’le görsel şölen

Hürriyet Haber
29.09.2019 - 10:07Son Güncelleme :

Kendi figürleriyle, dünyanın en hızlı tempolu dans gösterilerini sahneye taşıyan Todes Dans Topluluğu, Başkentlilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hürriyet Haber

Dünyanın en hızlı tempolu dans gösterilerinden birini sunan ve oluşturdukları figürlerle ünlenen Todes Dans Topluluğu, Başkent’te sahne alacak. Koreografilerinde dans figürlerinin yanı sıra sihirbazlık gösterileri ve tiyatral öğelere de yer veren Rus topluluk, 16 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.30’da ATO Congresium'da dans tutkunlarının karşısında olacak. Gösterilerindeki hızlı tempoyla dikkati çeken ve izleyenlere “Dansın Formula’sı” dedirten topluluk, 500 dansçıdan oluşuyor. Bu yıl 80 ülkede turne yapan Rus topluluk, Ankara’ya 70 kişilik ana grubuyla gelecek. Etkinliğin biletleri biletix’ten temin edilebilecek.

Kendilerine özgü figürlerle adlarından söz ettiren Todes; Micheal Jackson, Ricky Martin ve Mariah Carey gibi ünlü sanatçıların arkasında yaptıkları danslarla tanınıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Todes’le görsel şölen hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Eylül 2019 tarihinde saat 10 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Todes’le görsel şölen haberi güncellenecektir.

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