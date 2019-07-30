Tırnakçılara ‘Hokkabaz’ baskını

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, yankesicilik suçu işleyen kişilere yönelik çalışma başlattı. İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan ekipler, şafak vakti yapılan baskınla 8 farklı yankesicilik suçuna karıştığı tespit edilen üç kişiyi yakaladı. ‘Hokkabaz’ adı verilen operasyonun ardından yankesici şahıslardan biri yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer iki kişi çıkarıldığı mahkeme sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.







MARKETTE KASİYERLİK YAPMIŞ



Polis, operasyonda ilginç bilgilere de ulaştı. Mağaza, market ve manavlarda soygunlar gerçekleştiren yankesicilerin daha önce büyük bir market zincirinde uzun süre kasiyer olarak görev yaptıkları tespit edildi. İncelenen kamera kayıtlarının ardından, kasiyerlerin dikkatini dağıtan Okan C.’nin yüksek meblağlarda para vermiş gibi yaparak kasiyerlerden para üstü talep ettiği, bu sıra Nurettin O.’nun arabayı çalışır durumda beklettiği ve Dursun K.’nın ise bölgede gözcülük yaptığı anlaşıldı.