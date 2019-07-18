‘Tırnakçı’ güvenlik kamerasına yakalandı

Kafenin kasiyerine para bozdurma bahanesiyle yaklaşan şüpheli, bozdurduğu paraları katlayarak “tırnakçılık” yöntemiyle cebine atıyor. Yaşanan olayın üzerine polis ekipleri, bu yöntemle birçok kişiyi dolandıran şahsı yakalama çalışması başlattı.
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