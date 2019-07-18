‘Tırnakçı’ güvenlik kamerasına yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, daha önce birçok kez tırnakçılık yöntemiyle vatandaşları dolandıran şahsın bir kafede çalışan personeli dolandırma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Muhammet Mücahit DERELİ-Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ/İHA