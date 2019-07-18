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Ankara Haberleri: ‘Tırnakçı’ güvenlik kamerasına yakalandı

ANKARA HABERLERİ

‘Tırnakçı’ güvenlik kamerasına yakalandı

Muhammet Mücahit DERELİ-Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ/İHA
18.07.2019 - 15:26Son Güncelleme :

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, daha önce birçok kez tırnakçılık yöntemiyle vatandaşları dolandıran şahsın bir kafede çalışan personeli dolandırma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Muhammet Mücahit DERELİ-Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ/İHA

Kafenin kasiyerine para bozdurma bahanesiyle yaklaşan şüpheli, bozdurduğu paraları katlayarak “tırnakçılık” yöntemiyle cebine atıyor. Yaşanan olayın üzerine polis ekipleri, bu yöntemle birçok kişiyi dolandıran şahsı yakalama çalışması başlattı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Tırnakçı’ güvenlik kamerasına yakalandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Tırnakçı’ güvenlik kamerasına yakalandı haberi güncellenecektir.

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