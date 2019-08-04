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Ankara Haberleri: Ticari alanda çalışıyoruz

ANKARA HABERLERİ

Ticari alanda çalışıyoruz

Sedat CENİKLİ
04.08.2019 - 09:48Son Güncelleme :

Çankaya Emek Mahallesi’nde 2’nci el otomobil satışı yapan galerilerin 3 yıl aradan sonra yeniden çoğalmaya başlamasını Hürriyet Ankara’nın gündeme getirmesinin ardından, diğer ilçelerde faaliyetlerini sürdüren esnaf da açıklamalarda bulundu.

Sedat CENİKLİ

Ticaret Bakanlığı’nın 2018 tarihli ‘İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik’ine uygun şekilde açtıkları iş yerlerinde çalıştıklarını belirten Sincan Otomobil Galericileri Derneği Başkanı Gökhan Çalışkan, şunları söyledi: “Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmeliğe göre üzerinde konut olmayan, en az 3 metre yüksekliğinde, içerisi 100 metrekare genişliğinde, trafik ve çevreyi etkilemeyen yerlerde galeri faaliyeti sürdürülebiliyor. Biz de esnaf arkadaşlarımızla buraya geldik, güzel de bir konsept oluştu. Şu an 12 kişiyiz. Etimesgut’ta şehir içinde faaliyetlerini sürdüren ancak 20 güne kadar Yenikent’te yine yönetmeliğe uygun oluşturulan ticari alanlara taşınacak 26 kişi daha var.

Ticari alanda çalışıyoruz

YETKİYİ İL MÜDÜRLÜĞÜ VERİYOR

Yani her şey kanunlar çerçevesinde, gayriresmi hiçbir işimiz yok. Biz bu bölgeye yerleşirken, işletmelerin çevreye ve trafiğe engel olmadığına dair belgeyi Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı veriyordu. Ancak her defasında sıkıntı yaşayınca bu izni alabilmek için Ticaret Bakanlığı İç Genel Müdürlüğü’ne bir talepte bulunduk. Artık bu izni İl Genel Müdürlüğü veriyor. Müdürlük personeli gelip inceliyor ve eğer işletme uygunsa firmaya yetkiyi veriyor.
Otonomi’den şehir içine dönen firmalar var ama bu firmalar Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmeliğe uygun yerlere dönen firmalar. Diğer türlüsüne, yani konut alanına zaten yasa da müsaade etmiyor. Yönetmelik konut alanında, yani apartman altına izin vermiyor. Emek konut alanı. Yani orada ruhsat alamaz ama bir ticari alanda çalışabilir. Biz de burada, bakanlığın yönetmeliğine uygun belirlenen alanlarda çalışıyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ticari alanda çalışıyoruz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Ağustos 2019 tarihinde saat 09 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ticari alanda çalışıyoruz haberi güncellenecektir.

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