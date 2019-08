Ticari alanda çalışıyoruz

Ticaret Bakanlığı’nın 2018 tarihli ‘İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik’ine uygun şekilde açtıkları iş yerlerinde çalıştıklarını belirten Sincan Otomobil Galericileri Derneği Başkanı Gökhan Çalışkan, şunları söyledi: “Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmeliğe göre üzerinde konut olmayan, en az 3 metre yüksekliğinde, içerisi 100 metrekare genişliğinde, trafik ve çevreyi etkilemeyen yerlerde galeri faaliyeti sürdürülebiliyor. Biz de esnaf arkadaşlarımızla buraya geldik, güzel de bir konsept oluştu. Şu an 12 kişiyiz. Etimesgut’ta şehir içinde faaliyetlerini sürdüren ancak 20 güne kadar Yenikent’te yine yönetmeliğe uygun oluşturulan ticari alanlara taşınacak 26 kişi daha var.







YETKİYİ İL MÜDÜRLÜĞÜ VERİYOR



Yani her şey kanunlar çerçevesinde, gayriresmi hiçbir işimiz yok. Biz bu bölgeye yerleşirken, işletmelerin çevreye ve trafiğe engel olmadığına dair belgeyi Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı veriyordu. Ancak her defasında sıkıntı yaşayınca bu izni alabilmek için Ticaret Bakanlığı İç Genel Müdürlüğü’ne bir talepte bulunduk. Artık bu izni İl Genel Müdürlüğü veriyor. Müdürlük personeli gelip inceliyor ve eğer işletme uygunsa firmaya yetkiyi veriyor.

Otonomi’den şehir içine dönen firmalar var ama bu firmalar Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmeliğe uygun yerlere dönen firmalar. Diğer türlüsüne, yani konut alanına zaten yasa da müsaade etmiyor. Yönetmelik konut alanında, yani apartman altına izin vermiyor. Emek konut alanı. Yani orada ruhsat alamaz ama bir ticari alanda çalışabilir. Biz de burada, bakanlığın yönetmeliğine uygun belirlenen alanlarda çalışıyoruz.”