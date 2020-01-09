Tezgâhtan mindere

Bir yandan eğitimini sürdüren diğer yandan da semt pazarlarında çalışan Fatih Tuna, 11 yaşında katıldığı güreş kursunda, 2 yıl sonra milli takıma seçildi. Şehit Ali Alıtkan Spor Lisesi’nde 12’nci sınıf öğrencisi olan Tuna’nın milli takım forması altında katıldığı uluslararası turnuvalarda birçok madalyası bulunuyor.

PAZARCILIK MESLEĞİNİ SEVİYORUM

Pazarcılık mesleğini çok sevdiğini kaydeden Tuna, "Günlük 100-120 TL kazanıyorum. Kazancım kışın farklı, yazın farklı oluyor. Hafta sonları 05.30 - 23.00 saatleri arasında çalışıyorum. Okulumun olmadığı zamanlar bazen de okul çıkışları çalışıyorum. Sevmesem yapmazdım" dedi. Hedeflerinin öğretmenlik ve güreşte dünya şampiyonluğu olduğunu aktaran Tuna, şunları söyledi:

ÇOCUKLARA ÖĞRETMEK İSTİYORUM

“Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Büyük amaçlarımdan bir tanesi de kendim gibi çocuklar yetiştirmek, onlara güreşi sevdirmek. Türk halkı olarak güreşi seviyoruz ama destek yok. Güreşe biraz daha destek sağlamak istiyorum. Güreşte hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu. Ondan sonra da A Milli Takım antrenörü olarak, kendim gibi birçok çocuk yetiştirmek.”

İDOLÜM RIZA KAYAALP

Grekoromen stilde güreşen Tuna, “İdolüm Rıza Kayaalp. Yeri geldiğinde onun yerini biz alacağız. Genel olarak bütün ailelerin önceliği okul ama spor yapmak okumaya engel değil. Ben hâlâ eğitim hayatımı devam ettiriyorum. Ailelere vereceğim en büyük mesaj; ne olursa olsun spor yapan çocuğun arkasında dursunlar” diye konuştu.