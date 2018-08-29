Tezgâhlar sezona hazırlanıyor

Av yasağının bitmesine 1 gün kala liman şehirlerinde hareketlilik başlarken, Ankara’daki balık tezgâhları da buralardan gelecek balıklar için hazırlanıyor. Av yasağından dolayı yazın satış olmadığı için kapalı olan tezgâhlar temzileniyor, ışık ve sulama sistemleri yenileniyor. 1 Eylül’de ‘vira bismillah’ diyecek olan balıkçılar, bu yıl yüzlerini palamut ve hamsinin güldüreceğini söylüyor. Geçen hafta oltaya takılmaya başlayan palamutların, denizlerde balık bolluğuna işaret ettiğine dikkat çeken Ulus’taki tarihi Yeni Hal esnafı, “Ne kadar çok çıkarsa, o kadar ucuz olur. Bereketli bir sezon olmasını ve herkesin rahat rahat balık yiyebilmesini istiyoruz” diyor. 25 yıllık Hal esnafı Mahir Kaya, şunları söyledi:

‘BİSMİLLAH’ DEYİP, BAŞLIYORUZ

“Tezgâhtakiler kültür ve tatlı su balıkları. 1 Eylül itibarıyla deniz balıkları gelmeye başlar. Denizdekiler ‘vira’, biz de ‘bismillah’ deyip sezona başlıyoruz. Balık bol olursa fiyatlar düşer ama denize çıkmadan net bir şey söylemek mümkün değil. Geçen yıl yoktu mesela, pahalıydı ama önceki yıl bol olduğundan tanesi 5 liraydı. İnşallah bu yıl da bol olacak hem denizlere çıkan balıkçıların, hem bizim, hem de vatandaşın yüzü gülecek.”

‘PALAMUT VE HAMSİ BOL’ DENİYOR

38 yıldır balıkçılık yapan Ali Ören, “Bu yıl palamut ve hamsinin bol olduğu yönünde haberler alıyoruz. İki sene önceki gibi bol palamut çıkarsa 5 ila 7.5 lira arası satılır. Geçen hafta itibarıyla çapariyle avlananların satışına başladık ama bunlar sezonun ilk balıkları olduğundan henüz fiyatları 10 TL. Söylentilere göre verimli bir sezon olacağa benziyor. Bizim de beklentimiz o yönde” diye konuştu.