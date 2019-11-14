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Ankara Haberleri: Tezgâh gitti

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Tezgâh gitti

Sedat CENİKLİ
14.11.2019 - 16:41 |Son Güncelleme :

Turizm fırsatçılarının, Ankara Kalesi’nin ziyarete açık alanındaki tarihi Roma sütunu kalıntıları üzerine açtıkları seyyar çay ve mısır tezgâhları, konuyu Hürriyet Ankara’nın gündeme getirmesinin ardından kaldırıldı.

Sedat CENİKLİ

Ankara Kalesi’nde Roma döneminden kalma sütun kalıntıları üzerinde tezgâh açan ve semaverde çay demleyen turizm fırsatçılarını Hürriyet Ankara’nın gündeme getirmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, dün sabahın erken saatlerinde bölgeye giderek sütunlar arasında satış yapan seyyar satıcılar hakkında tutanak tuttu. Kaleyi ziyaret eden turistleri rahatsız eden ve tarihi kalıntılara zarar veren semaver ve mısır araçları kaldırıldı. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, surlarda yakılan ateşin sebep olduğu tahribatın giderilmesi için de temizlik çalışması yapıldığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Tezgâh gitti

KİR VE İS TEMİZLENDİ

“Kent turizminin göz bebeği olan Ankara Kalesi’nin halka açık bölümlerinde Roma dönemine ait sütun kalıntılarının üzerinde satış yapan seyyar çay satıcıları hakkında Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bilgi verildi. Satıcılar hakkında Zabıta gerekli işlemleri yapmış ve seyyar satıcılara ait olan semaver ve süt mısır araçları alandan uzaklaştırılmıştır. Surlarda ise ateşli tahribatın gündüz vakti olmadığı anlaşılmış olup; temizlik ekiplerince yıkama işlemi yapılarak, kirli ve isli olan yerler temizlenmiştir.”

Tezgâh gitti

BEZ BRANDALAR KALDIRILDI

Açıklamada, Kale ve çevresinde turistlere daha iyi ev sahipliği yapılması amacıyla yapılan çalışmalara da yer verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı’nca yapılan ve hayata geçirilecek çalışmalar şöyle sıralandı:

* Zabıta Noktası Projesi hazırlandı ve uygulaması yapılacaktır.

* Tarihi dokuyu bozan bez brandalar kaldırıldı.

* Trafik akışını sağlanmak için Can Sokak orta kısımlarına çiçekleklikler yerleştirildi.

* Kale bölgesine mevsimlik çiçekler dikildi.

* “Park yapılmaz”, “Surlara çıkmak tehlikeli ve yasaktır” ve “Kale araç giriş-çıkış saatleri” gibi tabelalar ile kale bölgesi daha güveli ve trafiksiz hale getirildi.

* Bölgede bulunan tüm arızalı ve eksik olan sokak lambaları tamir edildi.

Tezgâh gitti

Hürriyet Ankara, Ankara Kalesi’ndeki çirkin manzarayı, ‘Demli ayıp’ başlığıyla dün manşetine taşıdı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tezgâh gitti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Kasım 2019 tarihinde saat 16 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tezgâh gitti haberi güncellenecektir.

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