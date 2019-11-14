Tezgâh gitti

Ankara Kalesi’nde Roma döneminden kalma sütun kalıntıları üzerinde tezgâh açan ve semaverde çay demleyen turizm fırsatçılarını Hürriyet Ankara’nın gündeme getirmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, dün sabahın erken saatlerinde bölgeye giderek sütunlar arasında satış yapan seyyar satıcılar hakkında tutanak tuttu. Kaleyi ziyaret eden turistleri rahatsız eden ve tarihi kalıntılara zarar veren semaver ve mısır araçları kaldırıldı. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, surlarda yakılan ateşin sebep olduğu tahribatın giderilmesi için de temizlik çalışması yapıldığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

KİR VE İS TEMİZLENDİ

“Kent turizminin göz bebeği olan Ankara Kalesi’nin halka açık bölümlerinde Roma dönemine ait sütun kalıntılarının üzerinde satış yapan seyyar çay satıcıları hakkında Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bilgi verildi. Satıcılar hakkında Zabıta gerekli işlemleri yapmış ve seyyar satıcılara ait olan semaver ve süt mısır araçları alandan uzaklaştırılmıştır. Surlarda ise ateşli tahribatın gündüz vakti olmadığı anlaşılmış olup; temizlik ekiplerince yıkama işlemi yapılarak, kirli ve isli olan yerler temizlenmiştir.”

BEZ BRANDALAR KALDIRILDI

Açıklamada, Kale ve çevresinde turistlere daha iyi ev sahipliği yapılması amacıyla yapılan çalışmalara da yer verildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı’nca yapılan ve hayata geçirilecek çalışmalar şöyle sıralandı:

* Zabıta Noktası Projesi hazırlandı ve uygulaması yapılacaktır.

* Tarihi dokuyu bozan bez brandalar kaldırıldı.

* Trafik akışını sağlanmak için Can Sokak orta kısımlarına çiçekleklikler yerleştirildi.

* Kale bölgesine mevsimlik çiçekler dikildi.

* “Park yapılmaz”, “Surlara çıkmak tehlikeli ve yasaktır” ve “Kale araç giriş-çıkış saatleri” gibi tabelalar ile kale bölgesi daha güveli ve trafiksiz hale getirildi.

* Bölgede bulunan tüm arızalı ve eksik olan sokak lambaları tamir edildi.

Hürriyet Ankara, Ankara Kalesi’ndeki çirkin manzarayı, ‘Demli ayıp’ başlığıyla dün manşetine taşıdı.