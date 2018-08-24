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Ankara Haberleri: Tesislere konserli açılış

ANKARA HABERLERİ

Tesislere konserli açılış

Hürriyet Haber
24.08.2018 - 14:10Son Güncelleme :

Çankaya Belediyesi, eylül ayına Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ni açarak hızlı bir giriş yapacak.

Hürriyet Haber

Belediye, yüzme havuzu, park, buz pisti ve müzik okulu gibi tesislerin açılışlarını yapacak, yeni yatırımların da temelini atacak. Çankayalılara, 1 Eylül’de Yıldızevler Mahallesi’nde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ni açarak, bin kişilik düğün salonu, 400 kişilik nikah salonu, Çankaya Evi ve kütüphane kazandıracak belediye, Öveçler’de bulunan Huzur Pazaryeri’ni pazaryeri ve kent meydanına dönüştürdüğü haliyle 16 Eylül’de açacak. Açılışta, ünlü sanatçı Koray Avcı konser verecek.

SELDA BAĞCAN KONSERİ

Eylül ayında Erdal İnönü Yüzme Havuzu, Bülent Ecevit Buz Pisti’nin yanı sıra, Ali Kızıltuğ, Beytepe, Ozancan Akkuş, Ahmet Çavuş ve Duygu parklarını da açacak olan Çankaya Belediyesi, ekim ayında Karapınar Yüzme Havuzu’nun temelini atacak. 13 Ekim’de usta sanatçı Selda Bağcan konseriyle açılacak, Mürsel Uluç Pazaryeri’ni Münir Özkul, Orhan Veli, Reyhan Şar, Adalet, Okyanus ve Deniz, Nenehatun, Gabriel Marcia Marquez ve Ukrayna parklarının açılışı izleyecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tesislere konserli açılış hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Ağustos 2018 tarihinde saat 14 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tesislere konserli açılış haberi güncellenecektir.

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