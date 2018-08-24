Tesislere konserli açılış

Belediye, yüzme havuzu, park, buz pisti ve müzik okulu gibi tesislerin açılışlarını yapacak, yeni yatırımların da temelini atacak. Çankayalılara, 1 Eylül’de Yıldızevler Mahallesi’nde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ni açarak, bin kişilik düğün salonu, 400 kişilik nikah salonu, Çankaya Evi ve kütüphane kazandıracak belediye, Öveçler’de bulunan Huzur Pazaryeri’ni pazaryeri ve kent meydanına dönüştürdüğü haliyle 16 Eylül’de açacak. Açılışta, ünlü sanatçı Koray Avcı konser verecek.



SELDA BAĞCAN KONSERİ

Eylül ayında Erdal İnönü Yüzme Havuzu, Bülent Ecevit Buz Pisti’nin yanı sıra, Ali Kızıltuğ, Beytepe, Ozancan Akkuş, Ahmet Çavuş ve Duygu parklarını da açacak olan Çankaya Belediyesi, ekim ayında Karapınar Yüzme Havuzu’nun temelini atacak. 13 Ekim’de usta sanatçı Selda Bağcan konseriyle açılacak, Mürsel Uluç Pazaryeri’ni Münir Özkul, Orhan Veli, Reyhan Şar, Adalet, Okyanus ve Deniz, Nenehatun, Gabriel Marcia Marquez ve Ukrayna parklarının açılışı izleyecek.