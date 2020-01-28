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Ankara Haberleri: Teşekkürler Ankara

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Teşekkürler Ankara

Haluk KARAASLAN/DHA
28.01.2020 - 17:20 |Son Güncelleme :

Ankara Valiliği koordinesinde merkez ve 25 ilçede kaymakamlıklar, belediyeler ve odaların ortak organizasyonuyla toplanan yardım malzemeleri, 15 TIR ve kamyondan oluşan konvoy ile Elazığ’daki deprem bölgesine gönderildi.

Haluk KARAASLAN/DHA

Ankara Valiliği Varlık Mahallesi yerleşkesinde düzenlenen programa Vali Vasip Şahin, ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Vasip Şahin, deprem sonrası vatandaşların ihtiyaçlarına göre yardım toplamaya başladıklarını söyledi. Kampanyaya desteklerinden dolayı Ankaralılara teşekkür eden Vali Şahin, “Bu koordinasyon çalışmalarında kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlıklarımız, büyükşehir belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, Kızılay’ımız tam bir organize şekilde AFAD'ın koordinasyonunda ciddi bir çalışma ve bir işbirliği gösterdiler. Ülkemizin bu zor gününde, bu milletin birliğinin, beraberliğinin aslında ne kadar canlı yaşadığına bir kez daha şahit olduk ve gurur duyduk. Allah bir daha bu ülkeye böylesi acılar yaşatmasın” dedi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Teşekkürler Ankara hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ocak 2020 tarihinde saat 17 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Teşekkürler Ankara haberi güncellenecektir.

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