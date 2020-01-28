Teşekkürler Ankara

Ankara Valiliği Varlık Mahallesi yerleşkesinde düzenlenen programa Vali Vasip Şahin, ilçe belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Vasip Şahin, deprem sonrası vatandaşların ihtiyaçlarına göre yardım toplamaya başladıklarını söyledi. Kampanyaya desteklerinden dolayı Ankaralılara teşekkür eden Vali Şahin, “Bu koordinasyon çalışmalarında kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlıklarımız, büyükşehir belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, Kızılay’ımız tam bir organize şekilde AFAD'ın koordinasyonunda ciddi bir çalışma ve bir işbirliği gösterdiler. Ülkemizin bu zor gününde, bu milletin birliğinin, beraberliğinin aslında ne kadar canlı yaşadığına bir kez daha şahit olduk ve gurur duyduk. Allah bir daha bu ülkeye böylesi acılar yaşatmasın” dedi.