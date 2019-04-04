Tersine göçün lideri ODTÜ

Firmalar sıralamasında ise TUSAŞ, ikinci sırada yer aldı. TÜBİTAK verilerinden derlenen bilgilere göre, programa 36 ülkeden 242 başvuru geldi. Başvuruların ulaştığı ülkeler arasında ABD 86 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 21 başvuruyla İngiltere, 17 başvuruyla Almanya, 9'ar başvuruyla Fransa, Hollanda ve Kanada takip etti. En fazla lider araştırmacı çeken üniversitelerin başında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) geldi. Lider araştırmacıların en çok tercih ettiği firmalarda ise Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Arçelik’in ardından ikinci sıraya yerleşti.
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