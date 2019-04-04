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Ankara Haberleri: Tersine göçün lideri ODTÜ

ANKARA HABERLERİ

Tersine göçün lideri ODTÜ

Dilara ZENGİN
04.04.2019 - 14:43Son Güncelleme :

Çalışmalarını yurt dışında sürdüren bilim insanlarının Türkiye'ye dönmelerini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nda en çok başvuru ODTÜ’ye yapıldı.

Dilara ZENGİN

Firmalar sıralamasında ise TUSAŞ, ikinci sırada yer aldı. TÜBİTAK verilerinden derlenen bilgilere göre, programa 36 ülkeden 242 başvuru geldi. Başvuruların ulaştığı ülkeler arasında ABD 86 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 21 başvuruyla İngiltere, 17 başvuruyla Almanya, 9'ar başvuruyla Fransa, Hollanda ve Kanada takip etti. En fazla lider araştırmacı çeken üniversitelerin başında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) geldi. Lider araştırmacıların en çok tercih ettiği firmalarda ise Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Arçelik’in ardından ikinci sıraya yerleşti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tersine göçün lideri ODTÜ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Nisan 2019 tarihinde saat 14 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tersine göçün lideri ODTÜ haberi güncellenecektir.

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