Terminal cepte

Hürriyet Ankara’nın gündemde tuttuğu ve kentin öncelikli sorunlarından biri olan ‘cep terminali’ konusunda, beklenen adım atıldı. Kentin arterlerine konulan ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Yolcu İndirme Bindirme Noktası’ yazılı tabelalar, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, tabelalarla ilgili bilgi almak için iletişime geçtikleri ALO 153 Mavi Masa’dan ve otobüs firmalarından, “AŞTİ dışında yolcu indirme ve bindirmenin yasak olduğu” yanıtını aldıklarını söyledi. Bu iddialar tabelaların sahte olup olmadığı tartışmalarına sebep olurken, Hürriyet Ankara konuyu araştırdı.

ARTERLERDE OLUŞTURULACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bir yetkili, tabelaların gerçek olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Gerçek onlar (tabelalar). Yerleri belirlemek için tabelalar konuldu. Bir süredir alt komisyonlarda görüşülen cep terminalleri konusu, bugün (dün) UKOME’de görüşüldü. Kentin dört noktası için karar çıktı. Konya, Eskişehir ve İstanbul yolları ile Anadolu Bulvarı’nda indirme-bindirme yapılabilecek. Bununla ilglii AŞTİ’deki firmalara da bildirim yapıldı. Artık Ankara’da cep terminalleri resmen faaliyete geçiyor.” Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi ‘cep terminali yapılması konusunda’ ilk açıklamasını Hürriyet Ankara’ya yapmış ve “Vatandaş Eryaman’da oturuyor, otobüsle evinin önünden geçiyor ama AŞTİ’ye gelmek zorunda kalıyor. Sonra geri dönüyor” demişti. İLK kez 2016’da gündeme gelen cep terminalleriyle ilgili yaşanan gelişmeler şöyleydi:

* Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, 2016’nın eylül ayında “Yeni AŞTİ ile birlikte Eskişehir Yolu, Konya Yolu, Samsun Yolu, Anadolu Bulvarı-İstanbul Çevre Yolu ile kesişimi ve Sincan-Ayaş Yolu kesişiminde yapılacak 5 cep terminali hizmet verecek” dedi.

* 15 Ocak 2018’de change.org internet sitesi üzerinden ‘cep terminali yapılması’ talebiyle imza kampanyası başlatıldı.

* Aynı dönemde konu, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün soru önergesiyle TBMM gündemine de taşındı.

* Ekim 2018’de ise Büyükşehir Belediyesi’nden; Yaşamkent, Ortaköy, Eryaman ve Gölbaşı’nda yer alacak dört cep terminali çalışmasıyla ilgili açıklama yapıldı.