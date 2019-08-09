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Ankara Haberleri: Terminal cepte

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Terminal cepte

Sedat CENİKLİ
09.08.2019 - 16:03Son Güncelleme :

‘Cep terminali’ konusunda ilk somut adım atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin arterlerine ‘ŞEHİRLERARASI YOLCU İNDİRME BİNDİRME NOKTASI’ tabelaları koydu. Dün UKOME’nin aldığı kararın ardından AŞTİ’deki firmalara bildirim yapıldı ve yeni dönem resmen başladı.

Sedat CENİKLİ

Hürriyet Ankara’nın gündemde tuttuğu ve kentin öncelikli sorunlarından biri olan ‘cep terminali’ konusunda, beklenen adım atıldı. Kentin arterlerine konulan ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Yolcu İndirme Bindirme Noktası’ yazılı tabelalar, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, tabelalarla ilgili bilgi almak için iletişime geçtikleri ALO 153 Mavi Masa’dan ve otobüs firmalarından, “AŞTİ dışında yolcu indirme ve bindirmenin yasak olduğu” yanıtını aldıklarını söyledi. Bu iddialar tabelaların sahte olup olmadığı tartışmalarına sebep olurken, Hürriyet Ankara konuyu araştırdı.

ARTERLERDE OLUŞTURULACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bir yetkili, tabelaların gerçek olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Gerçek onlar (tabelalar). Yerleri belirlemek için tabelalar konuldu. Bir süredir alt komisyonlarda görüşülen cep terminalleri konusu, bugün (dün) UKOME’de görüşüldü. Kentin dört noktası için karar çıktı. Konya, Eskişehir ve İstanbul yolları ile Anadolu Bulvarı’nda indirme-bindirme yapılabilecek. Bununla ilglii AŞTİ’deki firmalara da bildirim yapıldı. Artık Ankara’da cep terminalleri resmen faaliyete geçiyor.” Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesi ‘cep terminali yapılması konusunda’ ilk açıklamasını Hürriyet Ankara’ya yapmış ve “Vatandaş Eryaman’da oturuyor, otobüsle evinin önünden geçiyor ama AŞTİ’ye gelmek zorunda kalıyor. Sonra geri dönüyor” demişti.  İLK kez 2016’da gündeme gelen cep terminalleriyle ilgili yaşanan gelişmeler şöyleydi:

* Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, 2016’nın eylül ayında “Yeni AŞTİ ile birlikte Eskişehir Yolu, Konya Yolu, Samsun Yolu, Anadolu Bulvarı-İstanbul Çevre Yolu ile kesişimi ve Sincan-Ayaş Yolu kesişiminde yapılacak 5 cep terminali hizmet verecek” dedi.

* 15 Ocak 2018’de change.org internet sitesi üzerinden ‘cep terminali yapılması’ talebiyle imza kampanyası başlatıldı.

* Aynı dönemde konu, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün soru önergesiyle TBMM gündemine de taşındı.

* Ekim 2018’de ise Büyükşehir Belediyesi’nden; Yaşamkent, Ortaköy, Eryaman ve Gölbaşı’nda yer alacak dört cep terminali çalışmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Terminal cepte hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Terminal cepte haberi güncellenecektir.

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