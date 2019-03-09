Termal kimliği ön plana çıkaracağız

Oğuz, “Kahramankazanımızda termal suyumuz bir altın. Göreve geldiğimizde termal kimliğini ön plana çıkaracağız” dedi. Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Oğuz şöyle konuştu:

“Kahramankazanlıyım 20 yıldır bu ilçede eğitimciyim, okul müdürlüğü, şube müdürlüğü son olarak da ilçe milli eğitim müdürlüğü yaptım. ‘Öğretmenin itibarı kalmadı’ diyorlar ama sahaya çıkınca gördüm ki sadece eğitimci kimliğimizden dolayı bize oy vereceğini söyleyen büyük bir kitle var. Özellikle ev hanımları ve gençler arasında eğitimci birisinin buraya başkan olacak olması onları çok mutlu ediyor. Turgut Cansever’in güzel bir sözü var; ‘Eğer şehri imar eder nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, imar ettiğiniz şehri ihmal ettiğiniz nesil tahrip eder."

BİZE DÜŞEN İLERİYE TAŞIMAK

Biz belediyede atacağımız adımlarda sadece beton, demir, asfalt, kaldırım taşı, park, bahçe değil; insan merkezli bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Kendimizi ifade ederken beş tane yönetim anlayışımız var; İnsan odaklı çalışacağız, çözüm odaklı çalışacağız, şeffaf olacağız, adil olacağız, ehliyet ve liyakat esasına göre yöneticilik yapacağız. 51 proje açıkladık. Adım adım hayata geçirdikçe Kahramankazan’ın çehresi değişecek. Geride bıraktığımız üç dönemde Lokman Ertürk başkanımızın çok ciddi hizmetleri var. Kasabadan metropol bir ilçeye getirdi. Bize düşen daha da ileriye taşımak. Kahramanlık unvanı alan ilk ilçe, bu da ekstra bir sorumluluk getiriyor.”

KURACAĞIMIZ VAKIFLA BURS VERECEĞİZ

Serhat Oğuz projeleriyle ilgili ise şunları söyledi: “Şehrimizin ulaşımını kolaylaştıracak İstanbul Yolu projemiz var. Çevre Bakanımız (Murat Kurum) ve Mehmet Özhaseki başkanımız destek mesajlarını verdi. Biz takipçisi olacağız. Kahramankazan Eğitim Kültür Yardımlaşma Vakfı adı altında bir vakfın kurulmasına öncülük etmek istiyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilere burs vereceğiz. Kahramankazanımızda termal suyumuz bir altın. Kuracağımız turizm bölgesiyle bu termal kaynağı en verimli şekilde kullanacağız. Merkezin içerisinde termal oteller, fizik tedavi merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, seralar, yaşlı bakım üniteleri gibi birçok yapı yer alacak. Göreve geldiğimizde termal kimliğini ön plana çıkaracağız.”