Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Teminat mektubu şebekesi yakalandı

Ankara Haberleri: Teminat mektubu şebekesi yakalandı

ANKARA HABERLERİ

Teminat mektubu şebekesi yakalandı

Hürriyet Haber
02.02.2020 - 10:25 |Son Güncelleme :

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası sigorta firmalarının klonlarını ilk kez Türkiye'ye gelen yabancı kişiler adına kurarak kamu ihalelerine girecek firmalara sahte teminat mektubu satan 20 şüpheliyi yakaladı.

Hürriyet Haber

Bir sigorta firmasının başvurusu üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası sigorta firmalarının adlarını kullanarak resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını gerçekleştiren bir şebekenin varlığını tespit etti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüphelilerin eylemleriyle hem kişileri hem de devleti zarara uğrattıkları belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanması için harekete geçen mali polis, Ankara merkezli 3 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda teminat mektubu, boş antetli kağıtlar ve söz konusu firmalara ait kaşeler ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık talimatı üzerine serbest bırakılırken, emniyette işlemleri tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. 9 firarinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Teminat mektubu şebekesi yakalandı

BENZER İSİMDE ŞİRKET KURMUŞLAR

Mali Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar, ele geçirilen deliller ile şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, suç örgütünün Türkiye'ye ilk kez gelen yabancı ülke vatandaşlarının adına uluslararası sigorta firmalarıyla isim benzerliği taşıyan şirketler kurdurduğu tespit edildi. İstanbul merkezli şirketleri kurduktan sonra Ankara'da da çeşitli isimler altında farklı iş yerleri açan şüphelilerin, "güvenilir" algısı oluşturmak amacıyla lüks bir semtte çok katlı bina kiraladığı ve dolandırıcılık faaliyetlerini burada yürüttüğü belirlendi. Şüphelilerin, kamu ihalelerine katılan firma bilgilerini internet ortamında topladıktan sonra tek tek iletişime geçerek "hesaplı teminat mektubu" verebileceklerini söyledikleri öğrenildi. Teminat mektubunun miktarına göre şüphelilerin aldıkları paranın ortalama bir milyon lira olduğu tespit edildi.

KAMUYA VERDİKLERİ ZARAR HESAPLANACAK

Sattıkları sahte teminat mektubu ile şirketleri dolandıran şüphelilerin, diğer taraftan ihaleyi alan firmaların işi tamamlayamaması durumunda teminat mektuplarının karşılığının olmaması nedeniyle kamuya verdiği zararın hesaplanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında kamu kurumlarının uyarıldığı ve ihalelere giren firmalara ait teminat mektuplarının incelenmesinin istendiği belirtildi. Öte yandan, soruşturmanın derinleştirilerek ele geçirilen delillerin inceleneceği ve söz konusu şüphelilerden teminat mektubu satın alan firma yetkililerinin de ifadelerine başvurulacağı kaydedildi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Teminat mektubu şebekesi yakalandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Şubat 2020 tarihinde saat 10 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Teminat mektubu şebekesi yakalandı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

UMKE gönül işi

UMKE gönül işi

Gurmeler buluştu

Gurmeler buluştu

Canlar için el ele

Canlar için el ele

ATO heyetinden ‘ilgisizlik’ tepkisi

ATO heyetinden ‘ilgisizlik’ tepkisi

Barajlara özel plan

Barajlara özel plan

Suç örgütü elebaşına da sahte rapor vermişler

Suç örgütü elebaşına da sahte rapor vermişler

Ankara buluşması

Ankara buluşması

Sincan’dan Nasa’ya

Sincan’dan Nasa’ya

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

02 Şubat 2020, Pazar
  • İmsak
    06:24
  • Güneş
    07:50
  • Öğle
    13:07
  • İkindi
    15:50
  • Akşam
    18:14
  • Yatsı
    19:35
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.