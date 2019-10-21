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Ankara Haberleri: Telli duvaklı gelin oldu

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Telli duvaklı gelin oldu

Hürriyet Haber
21.10.2019 - 16:35 |Son Güncelleme :

Keçiören’de yaşayan 23 yaşındaki down sendromlu Rabia Süer'in gelinlik giyme hayali, temsili düğünle gerçek oldu.

Hürriyet Haber

Küçük yaşta annesi Satı ve dört ay önce de babası Mehmet Süer’i kaybeden Rabia’nın hayali için Keçiören'in Çaldıran Mahallesi’nde Keçiören Belediyesi’ne ait düğün salonu organize edildi. Gelin arabası olarak süslenen klasik otomobille salonun önüne gelen genç kız, burada akrabaları ve arkadaşları tarafından yol bağı yapılarak karşılandı, alkışlarla araçtan indi. Yıllardır giymeyi hayal ettiği gelinlikle sahneye çıkan Rabia'ya, amcası İsmail Süer ile ağabeyi Hüseyin Süer eşlik etti.

Telli duvaklı gelin oldu

DANS ETTİ, EĞLENDİ

Temsili düğünde Rabia Süer, akrabalarıyla dans etti, arkadaşlarıyla oyun havasında eğlendi. Süer'in temsili düğün törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile çok sayıda mahalle sakini katıldı. Kaya, “Keçiören’den örnek bir adım, örnek bir davranış, bu da gösteriyor ki, hayatımızda engelleri birlikte kaldırabiliriz” dedi. Başkan Altınok da “Bgün meleğimizin düğününü yapıyoruz, kendisine mutlu bir yaşam diliyorum, bu güzel gönüle gönül veren, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Telli duvaklı gelin oldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ekim 2019 tarihinde saat 16 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Telli duvaklı gelin oldu haberi güncellenecektir.

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