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Ankara Haberleri: Telekom Kavşağı’nda ilk kazma vuruldu

ANKARA HABERLERİ

Telekom Kavşağı’nda ilk kazma vuruldu

Recep DURAN-Esma Gülçin ERCAN
11.07.2018 - 14:15Son Güncelleme :

Ankaralıların ‘ölüm dönüşü’ olarak tanımladığı Samsun Yolu üzerindeki ‘U’ dönüşünün alt geçit haline getirilmesi için ilk kazma vuruldu. Yaklaşık 3 ayda tamamlanması öngörülen çalışmalar sırasında trafik akışı alternatif yollardan sağlanacak.

Recep DURAN-Esma Gülçin ERCAN

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Turgut Özal Bulvarı (Samsun Yolu) üzerindeki Telekom Kavşağı’ndaki alt geçit çalışmalarına başladı. Samsun Yolu Türk Telekom Binası önünde yer alan ‘U’ dönüşün bulunduğu noktada başlayan çalışma, bölgede sıkça meydana gelen trafik kazalarını önlemeyi amaçlıyor. Turgut Özal Bulvarı’ndan gelip Esenboğa Havalimanı istikametine ilerleyen araçların güvenli dönüş yapabilmeleri için Samsun Yolu aksında bir alt geçit inşa edilecek. 3 gidiş, 3 geliş toplam 6 şerittan oluşacak alt geçit 580 metre uzunluğunda inşa edilecek. Alt geçit sayesinde Konya istikametinden gelip Havaalanı yönüne devam edecek araçlar ile Samsun istikametinden gelen araçlar kesişme yaşamadan yollarında ilerleyebilecek. Yeni kavşak düzeni, Aydınlıkevler ile Örnek mahallelerini de birbirine bağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Siteler Kavşağı ile Fatih Köprülü Kavşağı’ndaki trafik yoğunluğunu da azaltmayı hedefleyen projenin 3 ay içerisinde bitirilmesinin planlandığını açıklamıştı.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Öte yandan Telekom Kavşağı’nda alt geçit çalışmaları için uygulanan geçici trafik düzeni Başkentli sürücülere zor anlar yaşattı. Turgut Özel Bulvarı üzerinde Samsun istikametinde ilerleyen sürücüler, Türk Telekom binasının geriye doğru uzun araç kuyrukları oluşturdu. Çalışmaların devam edeceği üç ay boyunca Turgut Özal Bulvarı’ndan Samsun istikametine ilerleyen araçlar, Hızır Reis Caddesi üzerinden Faik Suat Caddesi ve 672. Sokak’tan geçiş yapacak. Aynı bulvar üzerinde Konya istikametine giden araçlar ise kavşak öncesi oluşturulan şerit atlama noktasından yolun ters yönüne geçerek Türk Telekom binasının bulunduğu noktadan mevcut güzergâha yeniden bağlanabilecek.

AYNI GÜZERGÂHTA 3 FARKLI ÇALIŞMA

Büyükşehir Belediyesi, Ankara trafiğini rahatlatmak amacıyla başlattığı üç ayrı projeyi aynı anda yürütüyor. Telekom Kavşağı’ndaki alt geçit çalışmasının yanı sıra Akköprü ve Kepekli kavşaklarında çalışmalarını sürdürüyor. Akköprü Kavşağı’nda bulunan köprüye şerit ilave edilerek araç geçişleri iki yönde de 3 şeride çıkarılıyor. İstanbul Yolu’na katılım bağlantıları da Konya ve Samsun yollarının sağ taraflarına alınıyor. Kepekli Kavşağı’nda ise araç geçişlerinin sinyalizasyon ile düzenlediği bölgeye 470 metre uzunluğunda, 3 gidiş-3 geliş olacak bir alt geçit inşa ediliyor. Çalışmaların tümü birbirlerine bağlanan Turgut Özal ve Mevlana bulvarları üzerinde yer alıyor.

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