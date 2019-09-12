Teleferik yine arızalandı

Teleferik arıza nedeniyle servise kapatılırken EGO Genel Müdürlüğü, arızanın giderilmesiyle ilgili herhangi bir tarih vermedi. EGO’dan yapılan açıklamada, “Teleferik hattı teknik bir arıza nedeniyle servise kapatılmıştır. Arızanın giderilmesi için yurt içi ve yurt dışı tüm imkânlar kullanılmaktadır. Yapılan çalışmaların olumlu sonuçlanması ile hattın en kısa sürede tekrar devreye alınması planlanmaktadır. Meydana gelen bu arıza nedeniyle değerli Ankara halkından özür dileriz” denildi.
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