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Ankara Haberleri: Teleferik yine arızalandı

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Teleferik yine arızalandı

Murat YILMAZ
12.09.2019 - 15:57Son Güncelleme :

Yenimahalle metro istasyonu ile Şentepe arasında toplu taşıma hizmeti veren ve sık sık arızalanarak bakıma alınan teleferik hattı yine arıza yaptı.

Murat YILMAZ

Teleferik arıza nedeniyle servise kapatılırken EGO Genel Müdürlüğü, arızanın giderilmesiyle ilgili herhangi bir tarih vermedi. EGO’dan yapılan açıklamada, “Teleferik hattı teknik bir arıza nedeniyle servise kapatılmıştır. Arızanın giderilmesi için yurt içi ve yurt dışı tüm imkânlar kullanılmaktadır. Yapılan çalışmaların olumlu sonuçlanması ile hattın en kısa sürede tekrar devreye alınması planlanmaktadır. Meydana gelen bu arıza nedeniyle değerli Ankara halkından özür dileriz” denildi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Teleferik yine arızalandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Eylül 2019 tarihinde saat 15 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Teleferik yine arızalandı haberi güncellenecektir.

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