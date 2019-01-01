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Ankara Haberleri: Teknolojiye direnen kasetçi

ANKARA HABERLERİ

Teknolojiye direnen kasetçi

AA
01.01.2019 - 17:05Son Güncelleme :

Ankara'da, Ulus İtfaiye Meydanı'nda 7 metrekarelik dükkânda kaset satan 50 yaşındaki Mehmet Koçoğlu, binlerce kasetle adeta Türk müzik tarihine de ışık tutuyor.

AA

Teknolojideki gelişmelerle birlikte, müzik piyasasında da kasetlerin yerini CD, flaş bellek, hafıza kartı, telefon ve internete bırakmasına rağmen Koçoğlu, müziğe ve koleksiyonculuğa tutkusuyla müzik piyasasından silinmeye başlayan kaset kültürünü yaşatmaya çalışıyor. Koçoğlu, dükkânındaki 150 bini aşkın kasetle işini kültür hizmeti olarak görüyor. Koçoğlu'nun dükkânında kasetlerin yanı sıra, plak, makaralı kaset, teyp, radyo gibi ürünler de bulunuyor. Koçoğlu, kasetin ölmeyeceğine inandığını ve bu inancını da ispat ettiğini belirtti. Kasetlerin de kendisine göre bir piyasası olduğunu vurgulayan Koçoğlu, "Benim 25 yıllık müşterim var, sadece kaset alır başka hiçbir şey almaz. Kasete çok meraklıdır. Aldığı kaset de yerinde sağlam bir şekilde duruyor. Mesela 20 yıllık kaset elinde duruyor" dedi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Teknolojiye direnen kasetçi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Ocak 2019 tarihinde saat 17 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Teknolojiye direnen kasetçi haberi güncellenecektir.

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