Teknolojiye direnen kasetçi

Teknolojideki gelişmelerle birlikte, müzik piyasasında da kasetlerin yerini CD, flaş bellek, hafıza kartı, telefon ve internete bırakmasına rağmen Koçoğlu, müziğe ve koleksiyonculuğa tutkusuyla müzik piyasasından silinmeye başlayan kaset kültürünü yaşatmaya çalışıyor. Koçoğlu, dükkânındaki 150 bini aşkın kasetle işini kültür hizmeti olarak görüyor. Koçoğlu'nun dükkânında kasetlerin yanı sıra, plak, makaralı kaset, teyp, radyo gibi ürünler de bulunuyor. Koçoğlu, kasetin ölmeyeceğine inandığını ve bu inancını da ispat ettiğini belirtti. Kasetlerin de kendisine göre bir piyasası olduğunu vurgulayan Koçoğlu, "Benim 25 yıllık müşterim var, sadece kaset alır başka hiçbir şey almaz. Kasete çok meraklıdır. Aldığı kaset de yerinde sağlam bir şekilde duruyor. Mesela 20 yıllık kaset elinde duruyor" dedi.