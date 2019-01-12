Tek seçmenli mahallede sandık kurulmayacak

Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu, Seçim Bilişim Sistemi’nde (SEÇSİS) yaptığı inceleme sonucu, Kızılay’da ‘Saraçoğlu’ ve ‘Devlet’ isimleriyle de bilinen Namık Kemal Mahallesi'nde bir seçmen olduğunu belirledi. Kurul, bunun üzerine, Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK), tek seçmenli mahallede muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinin yapılıp yapılamayacağı konusunda görüş istedi. Talep üzerine konuyu inceleyen YSK, ilgili mevzuat hükümlerine göre bir mahallede seçim yapılabilmesi için seçilme yeterliliğine sahip en az 9 kişinin olması gerektiğine işaret etti. Mahallenin tüzel kişiliğinin varlığını koruyor olmasının, bu sayının aranması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacağında da kuşku bulunmadığını belirten YSK, Çankaya İlçesi Namık Kemal Mahallesi'nde seçilme yeterliliğine sahip 1 seçmen bulunduğundan mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği seçiminin yapılmaması gerektiğine karar verdi.

BAŞKA YERDE OY KULLANACAK

Seçimlerin yapılamayacağı anlaşılan bu mahallede, sandık kurulu oluşturulamayacağına da karar veren Kurul, mahalledeki seçmenin, başka bir mahallede oy kullanmasının sağlanması için seçim sandıklarının birleştirilmesiyle ilgili konunun, ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasına hükmetti. Başka bir muhtarlık seçmen listesine eklenen seçmenlerin, muhtarlık ve ihtiyar meclisi/heyeti seçimi haricinde diğer seçim türlerinde oylarını kullanabileceklerine de karar verildi.

RESTORASYON BEKLİYOR

Adalet Bakanlığı ek binası, Çankaya Kaymakamlığı, Namık Kemal Ortaokulu, Çankaya Sağlık Grup Başkanlığı, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gibi kurumların yer aldığı mahalle, Bakanlar Kurulu'nun 17 Ağustos 2017 tarihli kararıyla Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye devredildi. Uzun yıllar devletin çeşitli kamu kurumlarına lojman görevini üstlenen toplu konutların bulunduğu alandaki binalar, tarihi ve kültürel mirası ile kentsel SİT niteliği ve bölgenin özgün yapısı korunmak kaydıyla aslına uygun şekilde, ilgili mevzuatı uyarınca restore edilecek. Emlak Konut’un, ‘Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı’ için 13 Aralık 2018’da gerçekleştirmeyi planladığı ihale ise iptal edilmişti.

TEK SEÇMEN OKULDAKİ HİZMETLİ

Hürriyet Ankara’ya konuşan Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Reyhan Altıntaş, mahalledeki tek seçmenin Namık Kemal Ortaokulu’nda görevli temizlik hizmetlisi olduğunu söyledi. Mahallenin geleceğiyle ilgili belirsizliklerin devam ettiğini ve konuyla ilgili YSK’ya verdikleri dilekçeye yanıt alamadıklarını kaydeden Altıntaş şu ifadeleri kullandı:

“Şu an tek seçmen, mahalledeki okulun hademesi. Daha önce 69 seçmen vardı ama tahliyeler ile hepsi gitti. Biz de YSK’ya dilekçe vererek; mahallenin durumunu özetledik ve encümen kararıyla kaldırılmadı dedik ama hiç yanıt alamadık. Mahalle statüsü henüz düşmedi ama mahalle statüsüyle başka bir mahalleye bağlanıp bağlanmayacağı da belli değil. Bir karara bağlanmadı, bize de yanıt vermediler. Sandık kurulmadığı için muhtarlık seçimine giremiyorum. Bir tek bunu biliyoruz. Kendim, Maltepe Mahallesi’nde oturuyorum ve 31 Mart’tan sonra mahallenin bir muhtarı olmayacak.” Sedat CENİKLİ