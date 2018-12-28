Tek kişilik yardım kuruluşu

Hayırsever ağaç ustası Osman Kaplan, soğuk kış günlerinde evsizlere ve kimsesizlere Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) karşısındaki pazar yerinde dağıttığı sıcak çorba ve yemekle destek olmaya çalışıyor. Evsizlere yaptığı yardımla tanınan Kaplan'a destek olmak isteyen vatandaşlar da sosyal medyadan ve çeşitli yollardan ulaşarak bu iyilik ağının genişlemesini sağlıyor. Kaplan, kendi imkanlarıyla başladığı ve haftanın iki günü yapabildiği yardımları hayırseverlerin de desteğiyle artık tüm hafta gerçekleştirebiliyor. İhtiyaç sahibi 100 kişiye her gün hiçbir karşılık beklemeden yemek dağıtan Kaplan, sıcak çorba ve çayla onların içini ısıtıyor.

HER GÜN 17.00’DE, AYNI YERDE

Saatler 17.00'yi gösterdiğinde AŞTİ'nin karşısındaki pazar yerinde yaktıkları ateşin etrafında toplanan kimsesizler ve evsizler, Osman Kaplan'ın yolunu gözlüyor. Kaplan, saati kaçırmadan masayı kuruyor ve bekleyenlere yemeklerini tek tek kendi eliyle ikram ediyor. Soğuk günlerde Kaplan'ın yardımıyla sıcak çorba içme imkanı bulan evsizlerin mutlulukları yüzlerinden okunuyor.

Kaplan, faaliyetlerini sadece Ankara ile sınırlandırmayıp Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yardıma ihtiyacı olanlar için genişletmeye çalışıyor.

100 KİŞİYE SICAK ÇORBA

Yaklaşık 6 aydır her akşam AŞTİ'nin karşısına gelip bölgedeki evsizlere yemek dağıttığını belirten Kaplan, başlangıçta haftanın iki günü olan dağıtımı, yardımseverlerin desteğiyle tüm hafta gerçekleştirebildiğini anlatıyor. Havaların soğumasıyla sandviç ve ev yemeği dağıtımının yanı sıra 100 kişilik sıcak çorba ve çay ikramına da başladıklarını dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"Havalar soğuduğu için çevredeki parklarda kalan evsizler de buraya gelmeye başladı. Buradakilerin yaklaşık yüzde 60'ının maalesef akli dengesi yerinde değil. Bu nedenle daha güvenli yerlere gitmiyorlar. Ben ve arkadaşlarım da her akşam buradaki insanlar için geliyoruz, yemek dağıtıyoruz. Ayrıca eşya, elbise yardımları yapıyoruz. Hatta bazen bir iş çıktığı zaman buradaki arkadaşlardan çalışabilecek durumdakileri yanıma alıyorum. Ücretlerini vermek kaydıyla onlarla gidip iş de yapıyoruz. Böylece hem kendilerine bir güven geliyor hem de bir şey kazanmış oluyorlar."

EVSİZLERİN ÇOĞU AŞTİ’DE KALIYOR

Kaplan, yapılanları gören hayırsever kişilerin kendisiyle irtibata geçtiğini dile getirerek, "Benim de desteğe ihtiyacım var ki bu yardımları sürekli sürdürebileyim. Allah razı olsun, iyi insanlar var ama evsiz insanlarımızın sayısı çoğaldı. Gelen destekler yetersiz kalmaya başladı" ifadesini kullandı. AŞTİ'nin karşısındaki pazar yerinde yardım yapmasının sebebini, "Ankara'daki evsizlerin çoğu burada" diyerek açıklayan Kaplan, şunları söyledi:

"Saat 17.00'de geldiğim zaman herkesi burada beni bekler vaziyette buluyorum. Onlar bana alıştı, ben de onlara. Hepsinin hayat hikayelerini biliyorum. Çok üzüntülü, acı hikayeler var. Onlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz."