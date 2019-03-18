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Ankara Haberleri: Tek kişi 25 TL

ANKARA HABERLERİ

Tek kişi 25 TL

Hürriyet Haber
18.03.2019 - 13:39Son Güncelleme :

Yarın açılışı yapılacak olan Wonderland Euraisa’nın giriş ücreti de belirlendi. Çocuk ya da yetişkin tek kişilik girişin bedeli 25 TL. Bu rakamın 5 TL’si giriş, 20 TL’si ise eğlence ünitelerinde kullanılmak üzere kredi olarak yüklenecek.

Hürriyet Haber

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın açılışını yapacağı Wonderland Euraisa’nın (AnkaPark) giriş ücretleri de belli oldu. Çevre düzenlemesi, altyapı ve eğlence ünitelerinin kurulum çalışmaları da tamamlanan tema parkın günlük (çocuk ya da yetişkin) tek kişilik giriş bilet ücretinin 25 TL olduğu belirtildi.
25 TL'nin 5 TL'si giriş, 20 TL'si ise eğlence ünitelerinde kullanılmak üzere kredi olarak yüklenecek. Ziyaretçiler giriş ücretlerini ödedikten sonra tema park içinde eğlence ünitelerinden daha fazla yararlanmak isterlerse kart dolum noktalarından kartlarına dolum da yapabilecek. Wonderland Euraisa, kış aylarında 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak. Yaz aylarında ise açılış ve kapanış saatleri değişiklik gösterecek.

ÜCRET TARİFESİ

Yetişkin ve çocuk günlük giriş 25 TL, günlük limitsiz giriş 150 TL, günlük limitsiz VIP giriş 190 TL, yıllık limitsiz 950 TL, yıllık limitsiz VIP bin 250 TL, VIP tur 750 TL, oyuncaklar için hızlı geçişler 50 TL, 4 kişilik aile için günlük giriş 80 TL, 5 kişilik aile için 94 TL, 6 kişilik aile için 100 TL, (0-2) yaş geçişleri ise ücretsiz.

1 milyon 300 bin metrekarelik alanda kurulu Wonderland Euraisa’da 2 bin 117 eğlence ünitesi, 6 bin 800 kapasiteli açık ve kapalı otopark, 14 adet roller coaster, 2 milyondan fazla bitki ve ağaç türü bulunuyor. Tema park, 12 tematik bölümden oluşuyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tek kişi 25 TL hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Mart 2019 tarihinde saat 13 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tek kişi 25 TL haberi güncellenecektir.

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