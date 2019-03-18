Tek kişi 25 TL

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın açılışını yapacağı Wonderland Euraisa’nın (AnkaPark) giriş ücretleri de belli oldu. Çevre düzenlemesi, altyapı ve eğlence ünitelerinin kurulum çalışmaları da tamamlanan tema parkın günlük (çocuk ya da yetişkin) tek kişilik giriş bilet ücretinin 25 TL olduğu belirtildi.

25 TL'nin 5 TL'si giriş, 20 TL'si ise eğlence ünitelerinde kullanılmak üzere kredi olarak yüklenecek. Ziyaretçiler giriş ücretlerini ödedikten sonra tema park içinde eğlence ünitelerinden daha fazla yararlanmak isterlerse kart dolum noktalarından kartlarına dolum da yapabilecek. Wonderland Euraisa, kış aylarında 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak. Yaz aylarında ise açılış ve kapanış saatleri değişiklik gösterecek.

ÜCRET TARİFESİ

Yetişkin ve çocuk günlük giriş 25 TL, günlük limitsiz giriş 150 TL, günlük limitsiz VIP giriş 190 TL, yıllık limitsiz 950 TL, yıllık limitsiz VIP bin 250 TL, VIP tur 750 TL, oyuncaklar için hızlı geçişler 50 TL, 4 kişilik aile için günlük giriş 80 TL, 5 kişilik aile için 94 TL, 6 kişilik aile için 100 TL, (0-2) yaş geçişleri ise ücretsiz.

1 milyon 300 bin metrekarelik alanda kurulu Wonderland Euraisa’da 2 bin 117 eğlence ünitesi, 6 bin 800 kapasiteli açık ve kapalı otopark, 14 adet roller coaster, 2 milyondan fazla bitki ve ağaç türü bulunuyor. Tema park, 12 tematik bölümden oluşuyor.