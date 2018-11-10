Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Tek bir kişiye mahkum değiliz

Ankara Haberleri:  Tek bir kişiye mahkum değiliz

ANKARA HABERLERİ

 Tek bir kişiye mahkum değiliz

Murat YILMAZ-Fotoğraf: Doğahan GİRİTLİOĞLU
10.11.2018 - 11:20Son Güncelleme :

31 Mart 2019’daki yerel seçimlerinde Büyükşehir ve ilçe belediyelerine başkan adayları isimleri için çalışmaların devam ettiğini aktaran CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, “Anketler yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Ankara il örgütü tek bir kişiye mahkum olmuş durumda değil” dedi.

Murat YILMAZ-Fotoğraf: Doğahan GİRİTLİOĞLU

Tek bir kişiye mahkum değiliz

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri için aday belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirten CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Büyükşehir adayıyla ilgili “Cumhuriyet Halk Partisi ve Ankara il örgütü tek bir kişiye mahkum olmuş durumda değil” açıklamasını yaptı. Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’i ziyaret eden Güvener, 31 Mart 2019’daki yerel seçime yönelik çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

 MANSUR BEY DE DÜŞÜNÜLEN BİRİSİ

“Büyükşehir adayımızı daha erken açıklayabilirdik. O açığı kapatacağımıza inanıyoruz. Yalnız bir isim etrafında dönüyor algısı yanlış. İsimlere girmiyorum fakat bir çırpıda sayabileceğim 7-8 başkan adayımız olabilecek ve ‘hangisi olabilir’ diye anketler yaptığımız bir süreci yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Ankara il örgütü tek bir kişiye mahkum olmuş durumda değil. Mansur Bey de (Mansur Yavaş) o aday adayları içinde adaylığı düşünülen arkadaşlarımızdan birisi. Genel merkezimiz Ankara için özel anketler yaptırıyor. En az üç ayrı şirket tarafından yapılıyor. Bizim de bir takım verileri elde edebilmemiz için yaptığımız çalışmalar var.

 

Tek bir kişiye mahkum değiliz
İTTİFAK ARAŞTIRMASI YAPIYORUZ

İttifak yapalım mı yapmayalım mı diye değil hangi ilçede hangi partiyle ittifak olabilir, olursa kiminle olur, hangi STK’larla işbirliği yapılabilir bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Bunu en küçük ilçe Evren’den başlayıp Çamlıdere’yi de ihmal etmeden büyük küçük ilçe demeden yaptırıyoruz. Sadece bir paylaşım anlayışına yönelik bir ittifakı doğru bulmuyorum. Ankara yaşanabilecek bir kent olmaktan çıktı. ‘Yaşanabilir Ankara’ diye yola çıkıyoruz. Doğru ittifaklar ve doğru işbirlikleri ile ortak bir yönetim anlayışı oluşturmak istiyoruz. Ankara’yı yaşanabilir kent yapmanın yolunun da bu anlayıştan geçtiğini görüyoruz.”

İLÇE ADAYLARI ARALIĞA KALMADAN AÇIKLANIR

CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayının bu ay içinde açıklanmasını beklediklerini kaydeden CHP’li Güvener, “Bizim tercihimiz Büyükşehir adayının açıklanması kasım ayında yönünde. Öyle de olacağını tahmin ediyorum. İlçeleri de aralık ayına kalmadan bitirme hedefimiz var. Belki Sincan, Keçiören ve bir iki ilçemiz de rakip partilerin adaylarına bağlı. Üç dört ilçenin dışında bütün ilçe adaylarımızı aralığa kalmadan açıklayacağız” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden  Tek bir kişiye mahkum değiliz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Kasım 2018 tarihinde saat 11 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça  Tek bir kişiye mahkum değiliz haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Hedef oyunda kalmak

Hedef oyunda kalmak

Beş yıldızlı sinema keyfi

Beş yıldızlı sinema keyfi

Kuzey Ankara’da ilk cuma namazı

Kuzey Ankara’da ilk cuma namazı

15 Temmuz Derneği’nden Hande Fırat’a ziyaret

15 Temmuz Derneği’nden Hande Fırat’a ziyaret

5 aylığına Meclis üyesi oldular

5 aylığına Meclis üyesi oldular

Yerel haberler

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü

Yerel haberler

Sınırda mühimmat patladı, yaralı askerler var (4)

Bakan Kasapoğlu, Ampute Milli Takımı ile bir araya geldi

Bakan Kasapoğlu, Ampute Milli Takımı ile bir araya geldi

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

10 Kasım 2018, Cumartesi
  • İmsak
    05:55
  • Guneş
    07:20
  • Öğle
    12:38
  • İkindi
    15:20
  • Akşam
    17:45
  • Yatsı
    19:05
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.