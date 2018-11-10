 Tek bir kişiye mahkum değiliz

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri için aday belirleme çalışmalarının devam ettiğini belirten CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Büyükşehir adayıyla ilgili “Cumhuriyet Halk Partisi ve Ankara il örgütü tek bir kişiye mahkum olmuş durumda değil” açıklamasını yaptı. Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’i ziyaret eden Güvener, 31 Mart 2019’daki yerel seçime yönelik çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

MANSUR BEY DE DÜŞÜNÜLEN BİRİSİ

“Büyükşehir adayımızı daha erken açıklayabilirdik. O açığı kapatacağımıza inanıyoruz. Yalnız bir isim etrafında dönüyor algısı yanlış. İsimlere girmiyorum fakat bir çırpıda sayabileceğim 7-8 başkan adayımız olabilecek ve ‘hangisi olabilir’ diye anketler yaptığımız bir süreci yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Ankara il örgütü tek bir kişiye mahkum olmuş durumda değil. Mansur Bey de (Mansur Yavaş) o aday adayları içinde adaylığı düşünülen arkadaşlarımızdan birisi. Genel merkezimiz Ankara için özel anketler yaptırıyor. En az üç ayrı şirket tarafından yapılıyor. Bizim de bir takım verileri elde edebilmemiz için yaptığımız çalışmalar var.



İTTİFAK ARAŞTIRMASI YAPIYORUZ

İttifak yapalım mı yapmayalım mı diye değil hangi ilçede hangi partiyle ittifak olabilir, olursa kiminle olur, hangi STK’larla işbirliği yapılabilir bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Bunu en küçük ilçe Evren’den başlayıp Çamlıdere’yi de ihmal etmeden büyük küçük ilçe demeden yaptırıyoruz. Sadece bir paylaşım anlayışına yönelik bir ittifakı doğru bulmuyorum. Ankara yaşanabilecek bir kent olmaktan çıktı. ‘Yaşanabilir Ankara’ diye yola çıkıyoruz. Doğru ittifaklar ve doğru işbirlikleri ile ortak bir yönetim anlayışı oluşturmak istiyoruz. Ankara’yı yaşanabilir kent yapmanın yolunun da bu anlayıştan geçtiğini görüyoruz.”

İLÇE ADAYLARI ARALIĞA KALMADAN AÇIKLANIR

CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayının bu ay içinde açıklanmasını beklediklerini kaydeden CHP’li Güvener, “Bizim tercihimiz Büyükşehir adayının açıklanması kasım ayında yönünde. Öyle de olacağını tahmin ediyorum. İlçeleri de aralık ayına kalmadan bitirme hedefimiz var. Belki Sincan, Keçiören ve bir iki ilçemiz de rakip partilerin adaylarına bağlı. Üç dört ilçenin dışında bütün ilçe adaylarımızı aralığa kalmadan açıklayacağız” dedi.