Tehlikeli yolculuk

Trafikteki diğer sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde bir grup patenli gencin yolcu otobüsünün arkasına takıldığı; diğer görüntüde ise trafik ışıklarında duran otomobilin tamponuna tutularak ilerledikleri görülüyor.
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