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Ankara Haberleri: Tehlikeli yolculuk

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Tehlikeli yolculuk

DHA
05.11.2018 - 17:22Son Güncelleme :

Ankara'da patenli bir grup gencin, trafikte araçların arkasına takılarak tehlikeli yolculukları tepki çekti.

DHA

Trafikteki diğer sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde bir grup patenli gencin yolcu otobüsünün arkasına takıldığı; diğer görüntüde ise trafik ışıklarında duran otomobilin tamponuna tutularak ilerledikleri görülüyor. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tehlikeli yolculuk hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Kasım 2018 tarihinde saat 17 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tehlikeli yolculuk haberi güncellenecektir.

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