Tehlikeli geçiş

Hürriyet Ankara’nın, daha önce defalarca gündeme getirdiği ölümcül kazalara sebep olabilecek kural ihlali, Ankara Garı’ndaki tren raylarında da yaşandı. Önceki gün saat 11.30 sıralarında 1’inci perona gelen biri kadın iki kişi, Güney Kurtalan Ekspresi’nin hareket edeceği 2’nci perona, raylardan geçiş yaptı. İkili, yaklaşık 20 metre mesafedeki yaya üst geçidini kullanmak yerine çevredekilerin şaşkın bakışları arasında raylara indi.

BARİYERLERİN ARASINDAN GEÇTİLER

Ardından peronda bekleyen bir vatandaştan yardım isteyerek, raylar üzerinde birkaç sefer yaparak, bavullarını ve çantalarını karşı tarafa taşımaya başladılar. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) önlem amacıyla hatlar arasına yerleştirdiği tel bariyerlerin bağlantı noktasından geçen iki vatandaş, ikinci rayları da aştıktan sonra 2’nci perona ulaştı. Olay anında 1’inci perondaki iki hatta da tren yanaşmadığı için şans eseri bir facia yaşanmadı.

DEFALARCA UYARDIM AMA ALDIRMADILAR

Tehlikeli geçişi yapan iki vatandaşı defalarca uyardığını söyleyen bir vatandaş, “Doğu Ekpresi’nin sefer saatini yalnızca 10 dakika vardı. Yani her an tren gelebilirdi. Büyük bir kaza yaşanabilirdi. Kendilerini defalarca uyardım ama aldırış etmeden raylara atladılar. Üst geçit varken hem yasak hem de tehlikeli olan bu işi yapmalarına anlam veremedim. Bu bir suçsa cezası verilmeli. Çünkü kendileriyle birlikte diğer insanların da canlarını tehlikeye attılar” dedi.