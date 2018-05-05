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Ankara Haberleri: TBMM’ye ‘Cri du Chat’ seslenişi

ANKARA HABERLERİ

TBMM’ye ‘Cri du Chat’ seslenişi

Hürriyet Haber
05.05.2018 - 11:16Son Güncelleme :

Dünyada her yıl 5 Mayıs, 5. kromozomdaki kopmayı temsilen Cri du Chat Sendromu Farkındalık Günü olarak biliniyor. Türkiye’deki Cri du Chat (kedi miyavlaması) sendromlu çocukların anneleri de sosyal medya üzerinden kurdukları platformda bir araya gelerek bu farkındalığın Türkiye’de başlatılmasını istiyor.

Hürriyet Haber

Cri du Chat’in bir hastalık değil down sendromu gibi bir kromozom farklılığı olduğunu belirten anneler, down sendromu, otizm, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğünün Türkiye’de yaygınlığının incelenmesi, tanı, tedavi ve rehabilitasyon konularında varsa eksikliklerin belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) araştırma komisyonunun kurulmasının kabul edilmesinin ardından, kurulacak komisyonda bu sendromun da yer almasını talep ediyor.

ENGEL YAŞIYORUZ

Eskişehirli iki yaşındaki Cri du Chat sendromlu Zeynep Sude’nin annesi Ezgi Erdoğan da her sene tekrar tekrar rapor almak, doğumun hemen ardından başlaması gereken erken eğitime ve fizyoterapiye geç ulaşmak, kaynaştırma eğitimi alamamak, hastalık listelerinde yer almamanın getirdiği engelleri yaşadıklarını söyledi. Erdoğan, “Çocuklarımızın diğer özel gereksinimli çocuklar gibi sosyal ve sağlık haklarından yararlanmasını istiyoruz. Tanımlanmamış ya da nadir görülen hastalıklar listesinde olması yok olduğumuz anlamına gelmez” dedi.

KOMİSYONDA YER ALSIN

Bir diğer Cri du Chat sendromlu Mersinli dört yaşındaki Alper’in annesi Şerife Özge Yıldız, sendromun bilinir olmaması sebebiyle sıkıntılar yaşadıklarını kaydetti. Yıldız, bürokratik engelleri aşamadıklarını belirterek, “Yetkililerden bürokratik işlemlerimiz ile eğitim, sağlık, sosyal haklarımıza ulaşmamızı kolaylaştırmalarını talep ediyoruz. Bizim çocuklarımızın durumunun da TBMM’deki komisyonda yer almasını istiyoruz” diye konuştu.

Etiketler: criducat , kedi miyavlaması sendromu , sendrom

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden TBMM’ye ‘Cri du Chat’ seslenişi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Mayıs 2018 tarihinde saat 11 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça TBMM’ye ‘Cri du Chat’ seslenişi haberi güncellenecektir.

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