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Ankara Haberleri: Tavşan kanı vandalizm

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Tavşan kanı vandalizm

Sedat CENİKLİ
04.11.2018 - 16:56Son Güncelleme :

Kent turizminin gözbebeği Ankara Kalesi’nin ziyarete açık bölümündeki Roma dönemine ait sütun kalıntılarının üzerinde semaverde çay demleniyor. Turistler, tarihi kalıntıların tahrip edilmesini şaşkınlıkla izliyor.

Sedat CENİKLİ

Başkent’e gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk ziyaret duraklarından biri olan tarihi Ankara Kalesi’nin ziyarete açık bölümündeki Roma dönemine ait sütun parçaları, çay satıcıları tarafından tahrip ediliyor. Seyyar satıcılar, kalenin surları içinde kalan Sultan Alaeddin Camisi’nin avlusu dışındaki tarihi kalıntıları tezgâh olarak kullanıyor. Ziyaretçi sayısının çok olduğu tatil günleri ve hafta sonları ortaya çıkan seyyar satıcılar, sütunların üzerine koydukları semaverlerde ateş yakarak çay demliyorlar. Sütunların arasına ise masa ve sandalyeler yerleştiriyorlar. Alanı büfeye çevirerek satış yapan seyyarlar, çöpleri de sütunların arasında biriktiriyor.

İZİN VERİLMEMELİ, CEZALANDIRILMALI

Ankara Kalesi’ni ziyarete gelen turistler ise karşılaştıkları durum karşısında şoke oluyor. Manzarayı şaşkınlıkla izleyen turistler, binlerce yıllık tarihi kalıntıların tahrip edilmesine tepki gösteriyor. Kalenin korunması için önlem alınması gerektiğini belirten ziyaretçiler, “Ankara’nın simgelerinden biri olan tarihi kale ve çevresinin daha iyi korunması gerek. İnsanlar para kazanacağız derken, ellerinin altındaki değerlere zarar veriyor. Daha duyarlı olunmalı ve bu tür davranışlara izin verilmemeli, cezalandırılmalı” ifadelerini kullandı.

TARİHİ DUVARDA BETON ÇİVİLERİ

Öte yandan tarihi yapı, yapılan tüm çalışmalara rağmen vandallardan kurtulamıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin belli periyotlarla temizlenen kale surları, önceki yıllarda olduğu gibi yine sprey boyayla tahrip ediliyor. Turistlerin ziyaret edip, fotoğraf çekildiği tarihi surlara kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile yazılar yazılıyor. Ayrıca bazı seyyar satıcılar seyir terasına da tezgâh açıp, ürünlerini tarihi duvarlara çaktıkları beton çivilerine asarak sergiliyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tavşan kanı vandalizm hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Kasım 2018 tarihinde saat 16 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tavşan kanı vandalizm haberi güncellenecektir.

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